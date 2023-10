Hanle Dark Sky Reserve: Et fristed for amatørastronomer

Hanle-landsbyen, der ligger i Changthang Wildlife Sanctuary, er kendt for sin uberørte mørke himmel og tørre vejrforhold, hvilket gør den til et ideelt sted for astronomisk forskning. Hjem til Indian Astronomical Observatory og verdens næsthøjeste optiske teleskop er Hanle for nylig blevet udpeget som Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) af Unionens territorium Ladakh.

HDSR sigter mod at beskytte området mod menneskeskabt lysforurening og bevare dets bemærkelsesværdige mørke til astronomiske observationer. Det fremmer også turisme og giver besøgende mulighed for at opleve nattehimlens skønhed. Amatørastronomer har længe været tiltrukket af Hanle på grund af dens usædvanligt mørke himmel, hvilket giver dem mulighed for at observere svage himmellegemer og tage detaljerede fotografier.

Et af højdepunkterne ved stjernefesten i Hanle var muligheden for at overvære sjældne astronomiske fænomener, såsom "falsk daggry" og "stjernetegnslyset". Det falske daggry refererer til en glød før solopgang, der kun kan observeres fra de mørkeste steder, mens stjernetegnslyset er det svage sollys, der er spredt af støv i solsystemets plan.

Deltagere fra forskellige steder i Indien, herunder Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai, samt lokale landsbyboere og turister, samledes i Hanle for at være en del af stjernefesten. Begivenheden tiltrak både amatørastronomer og visuelle observatører, som var i stand til at værdsætte de obskure, svage galakser, der er synlige på Bortle-1 (mørkeste) himmel i HDSR.

I et forsøg på at engagere lokalsamfundet og fremme astro-turisme har Indian Institute of Astrophysics (IIA) leveret små teleskoper til udvalgte landsbyboere og trænet dem som "astronomiambassadører." Dette initiativ hjælper ikke kun med den socioøkonomiske udvikling af området, men sikrer også, at turister får kyndig vejledning og information om nattehimlen.

Med blikket mod fremtiden planlægger arrangørerne at gøre HDSR Star Party til en årlig begivenhed i håb om at tiltrække astronomi-entusiaster fra Indien og i udlandet. Med den fortsatte støtte fra lokalsamfundene og IIA's opsøgende indsats vil Hanles himmel forblive en elsket destination for både stjernekiggere og astronomer.

