Indian Institute of Astrophysics er vært for første stjernefest i Hanle Dark Sky Reserve

Indian Institute of Astrophysics (IIA) arrangerede for nylig en unik begivenhed kaldet Star Party i Hanle Dark Sky Reserve i Ladakh. Denne begivenhed samlede omkring 30 amatørastronomer fra forskellige dele af Indien for at bevidne og fange nattehimlens skønhed, fri for lysforurening.

Hanle, hjemsted for IIA's Indian Astronomical Observatory, er kendt for sin uberørte mørke himmel og gunstige vejrforhold, hvilket gør det til et ideelt sted for astronomisk forskning og astrofotografering. Hanle Dark Sky Reserve strækker sig over et område på cirka 1,073 kvadratkilometer og blev udpeget af Union Territory of Ladakh til at bekæmpe lysforurening og beskytte regionens mørke himmel.

Under Stjernefesten havde deltagerne mulighed for at observere og fotografere himmelfænomener, der kun kan ses fra ekstremt mørke steder som Hanle. Disse omfattede det falske daggry og stjernetegnslyset. På trods af udfordringerne fra den høje højde, de kolde temperaturer og mangel på ilt, udtrykte deltagerne deres begejstring og tilfredshed med oplevelsen.

Ud over at give en platform for amatørastronomer, tjente Star Party også som en læringsmulighed for de lokale astronomiambassadører. Disse ambassadører, uddannet af IIA, er ansvarlige for at vejlede astro-turister og fremme astronomi-relateret turisme i området. At deltage i Star Party gav dem mulighed for at forbedre deres viden og færdigheder ved at interagere med førende amatørastronomer fra landet.

Succesen med dette indledende Star Party har fået UT Ladakh-administrationen til at gøre det til en årlig begivenhed. Ved at promovere Hanle Dark Sky Reserve som turistdestination sigter de mod at tiltrække astronomi-entusiaster og derved bidrage til den økonomiske udvikling af de lokale landsbyer.

Samlet set var Star Party i Hanle Dark Sky Reserve en unik og vellykket begivenhed, der samlede amatørastronomer, fremmede astrofotografering og gav uddannelsesmuligheder for lokale astronomiambassadører.

kilder:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– Unionens territorium Ladakh