Nyligt set: Indiens Chandrayaan-3 Lander og Rover på månen

Indiens Chandrayaan-3-mission, som med succes landede på månen den 23. august, er blevet fanget på nye billeder taget af en anden månesonde. Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) frigav radarbilleder fra deres Chandrayaan-2 månemission, som ankom i månens kredsløb i 2019.

Selvom Chandrayaan-3-landeren i øjeblikket er inaktiv, er der på grund af det to uger lange mørke på den nærmeste side af månen, hvor den landede, en mulighed for, at den vil vågne, når sollyset vender tilbage. ISRO embedsmænd har dog bekræftet, at landeren og dens lille rover, ved navn Pragyan, allerede har opnået alle deres hovedmål. Pragyan indsatte med succes fra sin lander, Vikram, og fangede billeder af sine omgivelser.

Det er ikke første gang, den indiske månemission er blevet observeret fra rummet. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter har allerede taget billeder i høj opløsning af den historiske mission. Indien er blevet det fjerde land, efter Sovjetunionen, USA og Kina, der med succes lander på månen.

Ud over Indiens mission, sigter adskillige andre nationer også mod månens sydpol for at udforske isreserverne i dette område. NASA planlægger at etablere en eller flere baser i regionen for at bruge månens is til at støtte astronauter og maskineri som en del af dets Artemis-program, som har til formål at etablere en permanent menneskelig tilstedeværelse på og omkring månen i slutningen af ​​2020'erne.

Mens Indien har haft succes med sin månemission, har andre lande og private virksomheder også gjort forsøg på at lande på månen i nyere tid. Den russiske Luna-25-sonde styrtede ned under sit landingsforsøg i sidste måned, og det japanske rumagentur JAXA opsendte sin månelander, SLIM, som vil forsøge at lande i de kommende måneder.

Samlet set har Indiens Chandrayaan-3-mission opnået betydelige milepæle i måneudforskning, og billederne taget af andre månesonder viser landets succes med at nå nye grænser i rummet.

