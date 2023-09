Indian Space Agency forsøger at vække Chandrayaan-3 Lander og Rover

Ingeniører ved den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) har gjort forsøg på at vække Chandrayaan-3 månelanderen og roveren efter en to-ugers månenat. ISRO meddelte fredag, at de har forsøgt at etablere kommunikation med Vikram-landeren og Pragyan-roveren for at bestemme deres opvågningstilstand. Deres forsøg mandag har dog endnu ikke givet noget svar.

Chandrayaan-3 landede med succes nær månens sydpol den 23. august, hvilket gjorde Indien til det fjerde land, der opnåede en månelanding efter USA, Rusland og Kina. Efter landingen udforskede Pragyan rover landingsstedet og sendte billeder tilbage til Jorden, mens Vikram udførte videnskabelige eksperimenter, herunder måling af temperaturen på måneregolittens øverste lag og analyseret den kemiske sammensætning af månestøvet. Tilstedeværelsen af ​​svovl i månestøvet kunne give indsigt i tidligere vulkansk aktivitet.

Den Pragyanske rover blev sat i dvaletilstand den 2. september, og Vikram-landeren fulgte trop to dage senere. Selvom missionen havde fuldført sine primære mål, håber ISRO, at landeren og roveren har overlevet månens nat.

Chandrayaan-3 er Indiens andet forsøg på at lande på månen. Den tidligere mission, Chandrayaan-2, oplevede et nedbrud i 2019 på grund af en softwarefejl. Chandrayaan-2 orbiteren er dog stadig i drift og fortsætter med at studere månen fra månens kredsløb.

Bestræbelserne på at etablere kontakt med Vikram-landeren og Pragyan-roveren vil fortsætte, men chancerne for succes falder for hver time, der går. ISRO er fortsat fast besluttet på at udforske og låse op for månens sydpols mysterier.

