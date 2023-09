Indiens rumagentur, den indiske rumforskningsorganisation (Isro), har frigivet de første fotografier nogensinde fra sin solobservationsmission. Billederne er taget af et kamera monteret på rumfartøjet Aditya-L1, som i øjeblikket er på vej til Solen. Isro delte de fængslende fotografier på sociale medier og viste vores planet Jorden og Månen i et enkelt billede.

Aditya-L1 rumfartøjet, opkaldt efter det hindi-ord for Solen, er Indiens første rumbaserede solsonde. Disse indledende billeder giver et indblik i, hvad satellitten er i stand til at fange. Et fotografi afbilder Jorden, der fremstår storslået på baggrund af rummet, mens Månen er blot en plet i det fjerne. Det andet billede er en "selfie" af selve Aditya-L1 rumfartøjet, med to af dets syv videnskabelige instrumenter.

Lanceret den 2. september er Aditya-L1 i øjeblikket på en 932,000-mile rejse fra Jorden, hvilket udgør omkring 1% af Jorden-Sol-afstanden. Det er på vej mod Lagrange-punkt 1 (L1), som er det søde sted mellem Solens og Jordens gravitationskræfter, hvilket tillader rumfartøjet at svæve. Når Aditya-L1 når dette L1-punkt, vil den være i stand til at kredse om Solen i samme hastighed som Jorden, hvilket kræver minimalt brændstof til drift.

Fra denne strategiske position vil rumfartøjet udføre omfattende forskning for at hjælpe videnskabsmænd med at studere solaktivitet, såsom soludbrud og koronale masseudstødninger. Disse begivenheder kan forårsage smukke nordlys på Jorden, mens de udgør risici for kritisk infrastruktur som satellitter. Aditya-L1 vil også undersøge "koronal opvarmningsproblemet" - Solens mystiske supervarme ydre atmosfære, som når temperaturer på op til 2 millioner grader Fahrenheit.

Hvis det lykkes, vil Indien slutte sig til en eksklusiv gruppe af nationer, der aktivt studerer Solen. Aditya-L1-missionen vil fremme vores forståelse af solfænomener og bidrage til igangværende videnskabelige undersøgelser. Disse første fotos tjener som en fristende forhåndsvisning af de uvurderlige data, som rumfartøjet vil indsamle, mens det fortsætter sin rejse for at låse op for hemmelighederne bag vores nærmeste stjerne.

kilder: Isro, BBC, European Space Agency