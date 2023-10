Indiens ambitiøse rummissioner: Klargøring til fremtiden

Indien har for nylig opnået en milepæl inden for rumudforskning ved at lande Chandrayaan-3 på månens sydpol, hvilket gør det til det fjerde land, der opnår en sådan bedrift. Med udgangspunkt i denne succes har den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) allerede rettet sig mod nye missioner, herunder solmissionen Aditya-L1 og den menneskelige rumflyvningsmission Gaganyaan.

Aditya-L1-missionen er planlagt til at nå sin destination, Solen, i midten af ​​januar næste år. I mellemtiden er Gaganyaan-missionen ISROs første menneskelige rumfartsmission nogensinde med det mål at sende en besætning på tre astronauter ned i en lavere kredsløb om Jorden. Et budget på Rs 10,000 crore er blevet afsat til dette ambitiøse projekt.

Indien planlægger også at etablere sin egen rumstation, kaldet Bharatiya Antariksha Station, inden 2035. Derudover sigter ISRO mod at sende mennesker til månen i 2040, hvilket markerer et af Indiens mest ambitiøse rumprojekter til dato.

Som en del af Gaganyaan-projektet gennemførte ISRO for nylig Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), den første i en række ubemandede test. Denne test havde til formål at evaluere køretøjets undersystemer og Crew Escape System, samt karakteristika og decelerationssystemerne for Crew Module i højere højde. ISRO planlægger at udføre yderligere tre ubemandede testkøretøjsmissioner, før de udfører menneskelig rumflyvning.

Efter Indiens succesfulde Mars Orbiter-mission i 2014 planlægger ISRO desuden et genbesøg på den røde planet med Mangalyaan-2. Selvom officielle detaljer om missionen endnu ikke er offentliggjort, forventes den at bære fire nyttelaster, der vil udføre forskellige test på Mars.

Indiens rumambitioner rækker ud over Mars, da ISRO planlægger at sende en orbiter til Venus i fremtiden. Venus omtales ofte som Jordens tvilling på grund af ligheder i størrelse og masse, men de to planeter har drastiske forskelle i atmosfære og overfladeforhold. Foreløbige rapporter tyder på, at Venus Orbiter-missionen, kaldet Shukrayaan-1, kunne udstyres med fem instrumenter.

Indiens seneste resultater og fremtidige planer inden for rumudforskning viser landets forpligtelse til at blive førende på området. Med ambitiøse projekter i horisonten er Indien klar til at yde væsentlige bidrag til vores forståelse af universet.

Definitioner:

– Chandrayaan-3: Indiens månemission, der med succes landede på månen.

– Aditya-L1: Indiens solmission er planlagt til at nå Solen i januar 2021.

– Gaganyaan: Indiens menneskelige rumflyvningsmission havde til formål at opsende tre astronauter i lavere kredsløb om Jorden.

– Bharatiya Antariksha Station: Indiens planlagte rumstation.

– Mangalyaan-2: Indiens anden Mars Orbiter-mission.

– Shukrayaan-1: Indiens mission til Venus.

