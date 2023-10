Øget C-vitamin kan mindske kobbertoksiciteten i kiwi

Forskere fra Wuhan Botaniske Have under det kinesiske videnskabsakademi har opdaget, at øgede niveauer af ascorbinsyre, også kendt som C-vitamin, kan øge kobbertolerancen og mindske kobbertoksiciteten i kiwi. Dette fund er væsentligt, fordi kobberbaserede gødninger og pesticider almindeligvis bruges til at bekæmpe den alvorlige epidemi forårsaget af Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) i kiwidyrkning. Imidlertid udgør den forhøjede ophobning af kobber i kiwi en trussel mod fødevaresikkerheden og menneskers sundhed.

Undersøgelsen, offentliggjort i Journal of Hazardous Materials, vurderede kobberindholdet i 108 kiwiprøver fra 27 forskellige kultivarer verden over. Forskerne fandt ud af, at kiwifrugter med rødt eller gult kød havde et signifikant højere kobberindhold end dem med grønt kød. Derudover var kobberkoncentrationen lavere i frugtkød og -kerner sammenlignet med frugtskind og -frø.

Høje niveauer af kobber resulterede i synlige skader på kiwiplanter. Men da kiwiplanterne blev fodret med yderligere ascorbinsyre, blev skaden afbødet. Desuden opdagede forskerne, at kobberbehandling øgede ascorbinsyreindholdet i kiwiblade og opregulerede nøglegener involveret i ascorbinsyrebiosyntesen.

For at validere disse resultater overudtrykte forskerne GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) genet i transgene kiwifrugter, hvilket resulterede i en signifikant stigning i ascorbinsyreindhold sammenlignet med vildtypen. De transgene kiwi-linjer med højere ascorbinsyreindhold udviste reduceret kobbertoksicitet, forbedret fotosyntese, fjernelse af overskydende reaktive iltarter og ændret ekspression af stress-relaterede gener.

Denne forskning viser, at ascorbinsyre spiller en afgørende rolle i at afbøde kobbertoksicitet i kiwi. Ved at forstå de involverede mekanismer kan det være muligt at udvikle strategier til at øge kobbertolerancen og sikre bedre fødevaresikkerhed i kiwidyrkning.

kilde:

Xiaoying Liu et al., Øget ascorbinsyresyntese ved overekspression af AcGGP3 forbedrer kobbertoksicitet i kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393