Den spektakulære ringformede solformørkelse i oktober 2023

I sidste uge blev borgere i USA behandlet med en sjælden himmelsk begivenhed, da en ringformet solformørkelse prydede himlen. Dette fænomen opstår, når der er en usædvanlig præcis justering af Solen, Månen og Jorden, hvilket resulterer i, at Månens skygge delvist skjuler Solen og efterlader et brændende ringlignende udseende. Formørkelsen fandt sted den 14. oktober, og en række stater over hele Nordamerika havde det privilegium at overvære dette ærefrygtindgydende skue.

Under en formørkelse, når Månen er på eller tæt på sit fjerneste punkt fra Jorden (apogeum), kan den ikke helt udelukke Solen. Dette skaber en fantastisk visuel effekt, da solens ydre kanter forbliver synlige og danner en strålende ring. Fra vores perspektiv på Jorden var formørkelsen et syn at se, men den var lige så imponerende, når den blev set fra rummet.

NASAs Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC), placeret ombord på Deep Space Climate Observatory, var i stand til at fange et billede af Månens skygge, der kaster mørke over en betydelig del af Nordamerika under formørkelsen. Dette øjebliksbillede blev taget cirka kl. 10:28 IST, og viser det uhyggelige mørke forårsaget af den himmelske justering.

Mens det meste af USA var i stand til at overvære en delvis version af formørkelsen, havde kun en snæver gruppe stater det privilegium at opleve den i sin fulde storhed. 'Ringformørkelsens vej', hvor formørkelsen var synlig i sin uhindrede form, startede i Oregon i det nordvestlige USA og strakte sig mod sydvest gennem adskillige stater, og nåede til sidst den Mexicanske Golf. Observatører i hjertet af denne sti havde mulighed for at overvære formørkelsen i cirka 4.5 minutter, mens de i dens periferi kun kunne få et flygtigt glimt, der varede et par sekunder.

EPIC-instrumentet er blot et af observationsværktøjerne på Deep Space Climate Observatory, som er placeret ved Lagrange Point 1 - et punkt i kredsløb mellem Jorden og Solen. Denne rumvejrstation overvåger ændringer i solvind og rumvejr, og giver afgørende tidlig advarsel om geomagnetiske storme, der potentielt kan forstyrre elnet, satellitter og kommunikationssystemer.

Denne ringformede solformørkelse var en virkelig bemærkelsesværdig begivenhed, der tillod folk over hele Nordamerika at forundre sig over kosmos vidundere. Fotografierne og dataene indsamlet fra både jorden og rummet giver værdifuld indsigt i himmellegemernes justering og bidrager til vores forståelse af rumvejr.

kilder:

– NASA.gov

Space.com