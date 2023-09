RNA genvundet fra uddød Tasmansk tiger, øger indsatsen inden for udryddelsesforskning

Forskere har genvundet RNA fra en tasmansk tiger, også kendt som thylacin, der har været opbevaret på et museum i Stockholm siden 1891. Mens DNA-ekstraktion fra gamle dyr og planter er blevet udført før, er det første gang, at RNA er blevet med succes genvundet fra en uddød art. RNA er ligesom DNA et biomolekylært molekyle til stede i alle levende celler og er ansvarlig for at bære genetisk information og syntetisere proteiner. Evnen til at udtrække, sekventere og analysere gammelt RNA kan potentielt hjælpe med genskabelsen af ​​uddøde arter og hjælpe med at forstå tidligere virale pandemier.

Den tasmanske tiger var et apex-rovdyr, der engang strejfede rundt på det australske kontinent og tilstødende øer. Ankomsten af ​​mennesker til Australien medførte artens undergang, og europæiske kolonisatorer i det 18. århundrede bidrog yderligere til deres udryddelse. Studiet af den tasmanske tigers død betragtes som et af de mest veldokumenterede tilfælde af menneskedrevet udryddelse.

Det genvundne RNA giver indsigt i den tasmanske tigers biologi og metaboliske regulering før dens udryddelse. At forstå genkomplementerne og genaktiviteten for uddøde arter er afgørende for at genskabe dem. Mens muligheden for at genoplive uddøde arter ved hjælp af genredigering på levende slægtninge stadig er skeptisk, tilskyndes yderligere forskning i biologien af ​​disse uddøde dyr.

Genindvindingen af ​​RNA fra den tasmanske tiger er stadig overraskede forskerne, da RNA generelt anses for at være mindre stabilt end DNA og menes at have en kort levetid. Den udtørrede tilstand af resterne på det svenske naturhistoriske museum, med bevaret hud, muskler og knogler, har sandsynligvis bidraget til bevarelsen af ​​RNA.

Denne forskning åbner for nye muligheder inden for de-udryddelse og kaster lys over uddøde arters biologi. Mens genskabelse af en uddød art fortsat er en kompleks opgave, er det vigtigt at forstå deres genetiske sammensætning og biologiske processer i bevaringsbestræbelser og lære af tidligere udryddelser.

kilder:

– “RNA genvundet fra uddød Tasmansk tiger” – Reuters

– "Hvad er RNA?" – National Human Genome Research Institute

– "Hvad er DNA?" – National Human Genome Research Institute