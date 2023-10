Et nyt perspektiv på solformørkelsen: Indsigt fra radioobservationer

Mens de fleste californiere nød den delvise solformørkelse den 14. oktober, tog forskere ved Owens Valley Radio Observatory (OVRO) en anden tilgang. Ved at bruge deres opgraderede Long Wavelength Array (OVRO-LWA) fangede de et unikt "radioformørkelsesbillede", der kaster lys på solens korona og dens tilknyttede fænomener.

Traditionelt observeres solformørkelser gennem synligt lys, men OVRO-LWA målte radiobølgelængder mellem 20 og 88 megahertz (MHz) for at skabe et billede af formørkelsen i et andet elektromagnetisk spektrum. Det resulterende billede, som kan ses i videoen nedenfor, viser månens placering som repræsenteret af stiplede linjer og den synlige sols lem med optrukne linjer. Det er bemærkelsesværdigt, at videoen også fanger forvrængninger forårsaget af solens ionosfære, hvilket skaber en krusningseffekt svarende til at se solen gennem en rislende vandoverflade.

Radiobølgerne, der strækker sig ud over solens kant i billedet, udsendes fra dens korona, hvilket frembringer en slående "ring af ild"-effekt, selv uden for banen for den fulde ringformede formørkelse. Dette unikke perspektiv giver videnskabsfolk mulighed for at studere solens forlængede korona med hidtil uset opløsning ved radiobølgelængder.

Bin Chen, en solastrofysiker og lektor ved New Jersey Institute of Technology (NJIT), som medleder OVRO-LWAs forskning i solen, understregede betydningen af ​​denne observation. Ved at udnytte månens lem som en bevægelig "knivkant", kan den effektive vinkelopløsning af solens korona forbedres betydeligt.

OVRO-LWAs opgradering, støttet af National Science Foundation, har gjort det muligt for teleskopet at overvåge himlen hurtigere end noget andet radioteleskop, der opererer ved frekvenser under 100 MHz. Dette kraftfulde instrument giver mulighed for kontinuerlig overvågning af himlen og giver værdifuld indsigt i forskellige astronomiske fænomener, herunder koronale masseudslyngninger fra nærliggende stjerner, exoplanetmagnetisme og det tidlige univers.

Med sin evne til at fange radiobilleder af solformørkelsen tilbyder OVRO-LWA et frisk og værdifuldt perspektiv på vores nærmeste stjerne, hvilket åbner nye veje for videnskabelig udforskning og forståelse.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er Long Wavelength Array (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) er et radioteleskop designet til at observere og studere himmellegemer ved lange bølgelængder, der spænder fra snese til hundrede af meter. Den er i stand til at fange radiobølger udsendt af forskellige astronomiske kilder, hvilket giver unik indsigt i universet.

Hvad er solens korona?

Koronaen er det yderste område af solens atmosfære, der strækker sig millioner af kilometer ud i rummet. Det er sammensat af ekstremt varme ioniserede gasser, der bliver synlige under en solformørkelse som et svagt, perlehvidt skær, der omgiver solens formørkede skive.

Hvorfor er radioobservationer af formørkelser vigtige?

Radioobservationer af formørkelser giver forskerne et andet perspektiv på solens korona og tilhørende fænomener. Ved at studere emissionen af ​​radiobølger fra koronaen kan forskere få indsigt i dens dynamik, magnetfelter og andre egenskaber, som ikke let kan observeres gennem traditionelle observationer af synligt lys. Disse unikke perspektiver forbedrer vores forståelse af solen og dens indvirkning på solsystemet.