Forskere har succesfuldt dyrket menneskeligt organ inde i grisen

Forskere har opnået en stor milepæl inden for medicinsk forskning ved med succes at dyrke et menneskeligt organ inde i et andet dyr. I en banebrydende undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Cell Stem Cell indsatte forskere menneskelige stamceller i genetisk modificerede svineembryoner. Da disse embryoner blev implanteret i surrogatgrisemødre, udviklede de tidlige menneskelige nyrer inden for omkring 28 dage.

Tidligere forsøg på at dyrke menneskelige organer i grise havde været mislykkede, hvilket gjorde denne præstation til et vigtigt fremskridt på området. Forskerne håber, at denne teknologi en dag kan hjælpe med at afhjælpe manglen på menneskelige organer, der er nødvendige for transplantation.

Nyrerne er vitale organer, der er ansvarlige for at filtrere blodet og fjerne affald og overskydende vand fra kroppen. De er almindeligvis transplanteret, men efterspørgslen efter nyrer overstiger langt udbuddet. For eksempel var omkring 2020 mennesker i USA i 100,000 på venteliste til en nyretransplantation, men kun 23,000 modtog en.

En potentiel løsning på organmanglen er at integrere inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), som kan udvikle sig til enhver type celle, i embryoner fra andre pattedyr. Grise er et særligt lovende valg til denne proces, fordi deres organer ligner menneskers og deres embryonale udvikling er sammenlignelig. Men der opstår vanskeligheder, fordi svineceller i embryoet har tendens til at udkonkurrere menneskelige celler og har forskellige ernæringsmæssige og kemiske krav.

I denne undersøgelse overvandt forskerne disse udfordringer ved at bruge CRISPR-teknologi til at deaktivere specifikke gener, der er ansvarlige for nyreudviklingen i svineembryoner. Dette gjorde det muligt for menneskelige iPSC'er at udfylde tomrummet i nyreudviklingen. Holdet manipulerede også de menneskelige iPSC'er for at matche udviklingsstadiet for svineceller, hvilket forbedrede integrationen.

Forskerne implanterede 1,820 af disse blandede embryoner i 13 surrogatgrisemødre og afsluttede graviditeterne omkring en måned senere for at udvinde embryonerne. Fem af disse embryoner indeholdt tidlige nyrer bestående af 50% til 60% humane celler, som var strukturelt normale for dette udviklingsstadium. Det er vigtigt, at de menneskelige celler hovedsageligt var til stede i nyrerne og ikke optrådte i andre væv, der kunne rejse etiske bekymringer.

Mens denne teknologi stadig er langt fra at blive brugt til menneskelig organtransplantation, åbner den op for nye muligheder for at studere menneskelige organudvikling og udviklingssygdomme. Ud over at løse problemet med immunafstødning og forbedre effektiviteten, er der behov for yderligere forskning for at fremme denne teknologi.

Samlet set repræsenterer denne banebrydende undersøgelse et væsentligt skridt fremad, der giver håb om fremtidige fremskridt inden for organtransplantation og vores forståelse af menneskelig organudvikling.

kilder:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023