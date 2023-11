New Era of Human Spaceflight: Rekordantal amerikansk-baserede opsendelser forventes i 2024

Landskabet for menneskelig rumfart er ved at opleve et markant skift, og 2024 er klar til at blive et banebrydende år for amerikansk-baserede orbitale opsendelser. I alt syv missioner, der er planlagt til at lette fra Kennedy Space Center og Cape Canaveral Space Force Station, skal sende 26 astronauter i kredsløb. Dette markerer det højeste antal bemandede opsendelser fra Space Coast siden 2009, hvor der var fem rumfærgeopsendelser med 35 astronauter om bord. Desuden, hvis alt går som planlagt, vil 2024 være vidne til de mest bemandede opsendelser siden 1997, hvor der var otte rumfærgemissioner.

SpaceX har spillet en afgørende rolle i at genoplive USA-baserede menneskelige rumflyvninger siden afslutningen af ​​rumfærgeprogrammet. Selskabets succesfulde opstart af Crew Dragon Endeavour i maj 2020, der transporterede NASA-astronauter til den internationale rumstation (ISS), banede vejen for en ny æra med kommerciel rumflyvning. Siden da har SpaceX været den eneste USA-baserede løfteraket af mennesker, der har påtaget sig en kombination af missioner under NASA's Commercial Crew Program og private ventures til ISS og orbitale flyvninger.

Når vi ser frem mod 2024, er der endnu flere spændende udsigter i horisonten. SpaceX planlægger fem rekordstore missioner, inklusive Axiom Space 3-missionen, som vil involvere et kort besøg på ISS. Crew-8-missionen vil sende fire erstatningsbesætningsmedlemmer til rumstationen for et seks måneders ophold. Desuden er der forventninger til den første bemandede flyvning af NASAs Artemis-program, med Orion-rumfartøjet, samt den længe ventede bemandede testflyvning af Boeings CST-100 Starliner.

Disse udviklinger betyder et kritisk vendepunkt i udforskningen af ​​rummet, efterhånden som flere spillere kommer ind på banen. Ud over Rusland og Kinas igangværende bemandede missioner gør private virksomheder som Virgin Galactic og Blue Origin også fremskridt i suborbital flyvning. Denne udvidelse af muligheder for at få adgang til rummet vil ikke kun gavne etablerede supermagter, men også lette globalt samarbejde, da regeringer søger at fremme deres egne astronautprogrammer.

Mens vi ivrigt ser frem til fremtiden for menneskelig rumflyvning, viser det rekordstore antal amerikansk-baserede opsendelser i 2024 de utrolige fremskridt, vi har gjort, og signalerer en ny æra med udforskning og opdagelse af rummet.

