Brandens ødelæggende indvirkning på Pantanal i 2020

Pantanal, der er anerkendt som det største tropiske ferskvandsvådområde og et kritisk hotspot for biodiversitet, oplevede alvorlige brande i 2020. Brandene ødelagde cirka 30 % af den brasilianske del af biomet, svarende til et område på 44,998 kvadratkilometer. Dette overstiger tidligere skøn, som varierede fra 14,307 km² til 36,017 km².

Forskere ved National Space Research Institute (INPE) i Brasilien brugte satellitbilleder fra European Space Agencys SENTINEL-2-satellit til nøjagtigt at estimere omfanget af de brændte områder. Denne tilgang opnåede en bemærkelsesværdig 96% nøjagtighed, langt overgået andre satellitbaserede modeller til Pantanal. Resultaterne af undersøgelsen vil hjælpe med at forbedre estimater af sporgasser og aerosoler forbundet med biomasseafbrænding.

Det er afgørende at vurdere brandens indvirkning på økosystemer og biodiversitet i klimafølsomme regioner som Pantanal, især i betragtning af den potentielle intensivering af tørken forårsaget af dette års El Niño. Den nordlige del af Pantanal og tilstødende områder i det øvre Paraguay-bassin kan blive tørrere og mere modtagelige for brand.

Undersøgelsen fremhæver styrkerne ved satellitbillederne leveret af Multispectral Instrument (MSI) ombord på SENTINEL-2, herunder dens overlegne rumlige opløsning på 20 meter, som giver detaljerede oplysninger om brændte områder og en tidsmæssig opløsning på 5 dage.

Pantanal-brandkrisen i 2020 var primært forårsaget af ekstrem tørke, og forståelsen af ​​disse vejrhændelsers indvirkning på biomet og dets biodiversitet er afgørende for brandstyrings- og afbødningsprogrammer. Disse oplysninger kan hjælpe miljøagenturer og brandmænd med at bestemme prioriterede områder og handlinger til at bekæmpe eller kontrollere brande.

Konsekvenserne af brandene i Pantanal var betydelige. Regionen oplever typisk høj vandstand i regntiden, men en langvarig tørke i 2019 efterfulgt af forværrede forhold i 2020 resulterede i en reduktion på 34 % i vandoverfladearealet sammenlignet med gennemsnittet. Det samlede afbrændte område var 200 % større end det langsigtede gennemsnit, hvor 35 % blev brændt for første gang i registreret historie.

Den økologiske virkning af brandene var ødelæggende, især for jaguarbestanden, den største katteart i Amerika. Brandene ødelagde 45% af den estimerede jaguar-population, hvilket påvirkede 79% af deres hjemområde og 54% af beskyttede områder. Det anslås, at omkring 16 millioner små dyr og 944,000 større dyr omkom i naturbrandene.

De økonomiske omkostninger ved at genoprette de berørte områder anslås til USD 123 mio. Derudover var der en stigning i antallet af hospitalsindlæggelser på grund af luftvejsproblemer i staterne Mato Grosso og Mato Grosso do Sul, hvilket yderligere understregede brandenes skadelige virkninger på menneskers sundhed.

Undersøgelsen understreger behovet for en løbende indsats for at forbedre datanøjagtigheden og generere mere præcise estimater, hvilket muliggør bedre brandstyring og miljøbevarelse i Pantanal og andre sårbare regioner.