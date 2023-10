Katten spinder: Autopilotmekanismen forklaret

Forskere har opdaget hemmeligheden bag en kats spinden. Det viser sig, at den karakteristiske lyd er produceret af squishy puder i en kats stemmebånd, kendt som "purring pads." Disse puder øger tætheden af ​​stemmelæberne, hvilket får dem til at vibrere langsommere, hvilket resulterer i den lave rumlen, der bringer glæde til katteejere.

Tidligere var videnskabsmænd forundret over, hvordan katte, på trods af at de havde kortere stemmebånd, formåede at producere lavfrekvente lyde, der typisk laves af større dyr. Forskningen udført af et internationalt hold ledet af stemmeforsker Christian Herbst tyder dog på, at spinden kan være en passiv aerodynamisk adfærd, der fortsætter automatisk, efter at hjernen sender et initierende signal, hvilket udfordrer troen på, at aktive muskelsammentrækninger forårsager spinden.

Stemmefoldsvibrationerne forbundet med spinden involverer en speciel stemmetilstand med en lang lukket kvotient, svarende til "vokalyngel"-registret hos mennesker. Stemmeyngel er kendetegnet ved en lavstemt, raspende lyd produceret ved at vibrere stemmebåndene ved en meget lav frekvens. Spindepuderne hos katte fungerer på samme måde for at give dem mulighed for at spinde på trods af deres kortere stemmebånd.

Kollagen- og elastinfibre i stemmebåndets bindevæv dæmper de høje frekvenser af kattelyde, ligesom hos brølende katte. Disse strukturer, som kan måle op til 4 millimeter i diameter, blev tidligere opdaget hos huskatte, men var ikke blevet undersøgt i forhold til spinding.

I et eksperiment fjernede forskerne strubehovedet fra afdøde huskatte og pressede stemmebåndene sammen, mens de førte varm, fugtet luft igennem dem. Overraskende nok producerede alle otte larynger en spindende lyd uden muskelsammentrækninger eller neurale input, hvilket beviser, at muskelsammentrækning ikke er afgørende for spinden.

Selvom den nøjagtige årsag til, at katte spinder, stadig er et mysterium, tyder nogle teorier på, at spinden indikerer tilfredshed og tilskynder til interaktion med mennesker. Forskning tyder også på, at spinding kan have helbredende egenskaber.

Den nyfundne forståelse af spinding kan føre til ny indsigt i spindens rolle i en kats sundhed og velvære. Det kan også bane vejen for udviklingen af ​​teknologier, der efterligner den spindende lyd, såsom beroligende apparater til katte eller nye behandlinger mod smerter og angst hos både katte og mennesker.

Kilde: Current Biology