Forskere opdager molekylær mekanisme for komplementreceptoraktivering og -signalering

Forskere fra Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur har gjort et betydeligt gennembrud i forståelsen af ​​den molekylære mekanisme for komplementreceptoraktivering og -signalering. Ledet af professor Arun K Shukla har teamet fra Institut for Biologiske Videnskaber og Bioteknik afdækket vigtig indsigt i, hvordan anafylatoksinreceptorer fungerer, hvilket kan have fremtidige konsekvenser for lægemiddelopdagelse i forskellige inflammatoriske lidelser.

Undersøgelsen fokuserede på komplementsystemet, en væsentlig del af vores immunrespons, og dets afhængighed af anafylatoksiner som C3a og C5a. Disse anafylatoksiner interagerer med specifikke receptorer, kendt som C3aR og C5aR1, og holdet forsøgte bedre at forstå, hvordan disse receptorer genkender deres mål, aktiverer og kontrollerer signalering.

Ud over at kaste lys over funktionen af ​​anafylatoksinreceptorer afslørede forskningen også en naturlig mekanisme til at reducere den inflammatoriske respons forårsaget af C5a. Denne mekanisme involverer fjernelse af en specifik del af C5a-molekylet. Desuden identificerede undersøgelsen et peptid, der selektivt aktiverer C3aR, hvilket viser, at receptorer kan reagere forskelligt på forskellige forbindelser.

Holdets resultater har potentialet til at informere om nye lægemidler til behandling af en række menneskelige sygdomstilstande, herunder gigt, astma og sepsis. Ved at opnå en klarere forståelse af, hvordan anafylatoksinreceptorer fungerer, kan forskere udvikle målrettede terapier til at modulere immunresponset og lindre inflammation.

Forskningen er publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Cell. Holdet bestod af Prof Shukla samt forskere fra IIT Kanpurs Institut for Biologiske Videnskaber og Bioengineering, University of Southern Californias Institut for Biologiske Videnskaber og Molecular and Computational Biology Section.