IIAS-forsker Kellie Gerardi vil deltage i Galactic 05 Research Spaceflight

Det Internationale Institut for Astronautiske Videnskaber (IIAS) har annonceret, at bioastronautikforsker og nyttelastspecialist Kellie Gerardi vil repræsentere instituttet på den kommende 'Galactic 05' forskningsrumflyvning med Virgin Galactic.

'Galactic 2', som er planlagt til at åbne den 2023. november 05, vil være Virgin Galactics sjette rumflyvning i år. Missionen vil involvere omdannelsen af ​​rumskibet til et suborbitalt rumlaboratorium dedikeret til rumbaseret forskning.

Med Gerardi på denne mission vil Dr. Alan Stern, en amerikansk planetarisk videnskabsmand og associeret vicepræsident ved Southwest Research Institute's Space Sector, og en privat astronaut af fransk-italiensk nationalitet.

Da verdens første industrisponserede forsker fik kontrakt om at flyve på et kommercielt rumfartøj, vil Gerardi udføre tre nyttelasteksperimenter under rumflyvningen. Disse eksperimenter vil fokusere på væskedynamik, menneskelig biometri og glukoseovervågning. Derudover vil Gerardi evaluere forskeroplevelsen for at forbedre fremtidige IIAS-sponsorerede forskningsrumflyvninger og træningsprogrammer.

Virgin Galactic og IIAS har samarbejdet tæt om nyttelastintegration og koreografi under flyvningen for at maksimere de videnskabelige og teknologiske fremskridt fra 'Galactic 05'-missionen. Denne mission betegner en milepæl for IIAS i deres forpligtelse til at fremme en inklusiv rumfartsfremtid gennem forskning af global fordel.

Med Gerardi ved Spaceport America vil IIAS-forskerne Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad og Dr. Shawna Pandya være. De vil yde support til integration af nyttelast og udføre dataanalyse efter flyvning.

Denne mission viser ikke kun fremskridt inden for rumforskning, men fremhæver også det voksende samarbejde mellem kommercielle rumfartsselskaber og forskningsinstitutioner. Det markerer endnu et skridt fremad i jagten på videnskabelige fremskridt og udforskningen af ​​nye grænser.

kilder:

– Original artikel: Virgin Galactic (kildeartikel angiver ikke URL)

– SpaceWatch.globals podcast med Kellie Gerardi (kildeartikel angiver ikke URL)