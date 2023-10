Indian Institute of Astrophysics skal fremme 'Astro Tourism' med årligt 'Star Party' i Hanle Dark Sky Reserve

Indian Institute of Astrophysics (IIA) overvejer at fremme 'Astro Tourism' ved at gøre 'Star Party' til en årlig begivenhed i Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) i det østlige Ladakh. Denne idé kom efter den vellykkede organisering af det første officielle 'Star Party' for erfarne amatørastronomer ved HDSR.

Hanle, som er hjemsted for Indian Astronomical Observatory of the IIA, er kendt for sin mørke himmel og tørre vejr, hvilket gør det til et ideelt sted for stjernekiggeri. Omkring 30 amatørastronomer deltog i begivenheden og medbragte deres teleskoper og kameraer for at fange skønheden i den uforurenede himmel og fotografere himmellegemer, som ellers er svære at fange andre steder.

Hanle Dark Sky Reserve har til formål at kontrollere lysforurening i området for at bevare den uberørte mørke himmel til astronomisk forskning. Dette initiativ forventes også at bringe socioøkonomisk udvikling til de lokale landsbyer, da reservatet promoveres som et turistmål for astrofotografering og stjernekiggeri.

Indian Institute of Astrophysics planlægger at etablere HDSR Star Party som en årlig begivenhed, der tiltrækker astronomi-entusiaster fra hele Indien og i udlandet. Arrangementet blev støttet af Union Territory of Ladakh, som finansierede rejseudgifter fra Leh til Hanle og fungerede som medarrangør.

Derudover har IIA, som en del af deres bestræbelser på at fremme astroturisme, købt 24 små teleskoper og distribueret dem til udvalgte landsbyboere inde i reservatet. Disse landsbyboere er blevet uddannet som astronomiambassadører, som guider besøgende og tjener som kyndige mellemmænd af nattehimlen.

Hanle Dark Sky Reserve tilbyder en unik mulighed for landsbybeboere til at engagere sig i videnskabsbaseret turisme og drage fordel af det stigende antal hjemmeophold, der henvender sig til astro-turister. Med sin forbløffende mørke himmel og lokalsamfundets entusiasme rummer HDSR-projektet et betydeligt potentiale for både astronomisk forskning og fremme af turismen i regionen.

Definitioner:

Astro Tourism – Turisme, der fokuserer på at observere og opleve himmelfænomener, såsom stjernekiggeri og astrofotografering.

Stjernefest – En begivenhed, hvor astronomer og andre stjernekiggere samles for at observere og studere himmellegemer.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) - Et område i det østlige Ladakh, Indien, kendt for sin usædvanligt mørke himmel og dedikeret til at bevare disse uberørte forhold til astronomisk forskning.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) - Et forskningsinstitut i Bengaluru, Indien, dedikeret til at studere astrofysik og udføre astronomisk forskning.

kilder:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– Unionens territorium Ladakh