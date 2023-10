Ny forskning tyder på, at Venus kan have haft jordlignende pladetektonik, hvilket åbner muligheden for gammelt liv

Ny forskning har afsløret en fascinerende opdagelse om Venus - den anden planet fra solen og ofte betragtet som Jordens tvilling. Ifølge et hold af forskere fra Brown University kan Venus have besad jordlignende pladetektonik for milliarder af år siden. Dette fund udfordrer tidligere antagelser om Venus' ugæstfri natur og rejser muligheden for, at den glohede planet engang husede liv.

Forskerne nåede frem til denne konklusion gennem en kombination af atmosfærisk dataindsamling og computermodellering. Ved at undersøge Venus' nuværende atmosfæriske sammensætning og overfladetryk postulerede holdet, at disse forhold kun ville være mulige, hvis planeten havde oplevet pladetektonik i sin fortid. I modsætning til Jordens dynamiske og forskelligartede geologiske træk skabt af pladetektonikken, har Venus et stillestående låg - en enkelt fast plade, der begrænser bevægelse og gasudslip fra dens indre.

Men forskerne mener, at Venus ikke altid var på denne måde. For cirka 3.5 til 4.5 milliarder år siden kan Venus have gennemgået skiftende pladetektonik svarende til Jorden. Denne periode med pladetektonik kunne forklare den overflod af nitrogen og kuldioxid, der er til stede i Venus' atmosfære i dag. Det antyder også, at planeten kan have været i stand til at understøtte mikrobielt liv, før den undergik væsentlige ændringer, der adskilte den fra dens lighed med Jorden.

Denne banebrydende forskning udfordrer det binære perspektiv med at bestemme en planets evne til at understøtte liv. I stedet for et simpelt ja eller nej-svar, skal videnskabsmænd nu overveje nuancerne i en verdens geologiske historie. Denne åbenbaring har også betydning for studiet af andre himmellegemer, såsom Europa, en Jupiters måne, der udviser jordlignende pladetektonik. Derudover giver det anledning til en revurdering af beboeligheden af ​​exoplaneter, der kredser om andre stjerner end vores sol.

Selvom disse resultater giver værdifuld indsigt, forbliver mange spørgsmål ubesvarede. Fremtidige missioner, som NASAs DAVINCI-mission, der er planlagt til 2031, vil dykke dybere ned i Venus' mysterier og potentielt bekræfte forskningen. Forskere er ivrige efter at forstå, hvorfor Venus' pladetektonik ændrede sig, og hvilke faktorer der førte til dens radikale divergens fra Jordens forhold. Optrævlingen af ​​disse mysterier kan kaste lys over vores egen planets skæbne og de forhold, der kunne tvinge den ind på en Venus-lignende bane.

