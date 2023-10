NASAs Hubble-teleskop tager fantastiske billeder af det kosmiske rev

By

NASAs Hubble-rumteleskop fortsætter med at forbløffe rumentusiaster og fange betagende billeder af universet. I sin seneste opdatering til Instagram-håndtaget delte NASA to fængslende billeder, der blev taget af Hubble-teleskopet. Disse billeder viser et "kosmisk rev" beliggende 163,000 lysår fra Jorden i stjernebilledet Dorado.

Billederne viser to naboskyer af kosmisk støv og gas: den gigantiske røde tåge NGC 2014 og den mindre blå tåge NGC 2020. Beliggende i den store magellanske sky, en satellitgalakse i Mælkevejen, der vrimler med massive stjerner, danner disse tåger op en del af et stort stjernedannende område.

Ifølge NASA er stjernerne nær midten af ​​billedet væsentligt større end vores sol, der spænder fra 10 til 20 gange dens størrelse. Den intense stråling, der udsendes af disse stjerner, opvarmer de omgivende tætte gasser, inklusive ilt, til temperaturer på omkring 20,000°F (11,000°C). Tågen, der ses nederst til venstre på billedet, blev dannet af en stjerne, der er 200,000 gange lysere end vores sol, og som havde udstødt gas gennem en række udbrud.

Det fantastiske billede frigivet af NASA viser en lys blå ring med en lille blå prik i midten. Bølger af rød og orange gas buer fra øverst til venstre til øverst til højre i billedet, med en lyseblå midte, der dukker op fra det røde hav. Derudover er flere lyse hvide prikker spredt over hele billedet. Øverst til højre kan man se mørkeblå gas, der udgår fra det store rum.

Billedet blev taget med Hubbles Wide Field Camera 3 til minde om teleskopets 30 års drift i rummet. Siden opsendelsen den 24. april 1990 har Hubble-rumteleskopet fanget over 1.4 millioner observationer af næsten 47,000 himmellegemer. Opkaldt efter den amerikanske astronom Edwin P. Hubble, som bekræftede vores univers' ekspanderende natur, har teleskopet gennemført mere end 175,000 kredsløb om Jorden, der dækker en afstand på cirka 4.4 milliarder miles.

Frigivelsen af ​​dette utrolige billede fra NASAs Hubble-teleskop fik en masse opmærksomhed fra rumentusiaster. Brugere udtrykte deres ærefrygt, ærefrygt og beundring, hvor en person beskrev indfangningen som "smuk" og en anden bemærkede de slående farver. Hubble-teleskopet har unægtelig givet os et bemærkelsesværdigt indblik i kosmos vidundere.

