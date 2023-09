Frank Rubio fortryder en årelang mission væk fra familien, på trods af rekordstor præstation

Astronaut Frank Rubio, som i øjeblikket har titlen for den længste ophold i rummet af en NASA-astronaut, har afsløret, at han ville have afvist missionen, hvis han vidste, at den ville strække sig over et år i stedet for de planlagte seks måneder. Rubio kom med denne tilståelse under et nyligt interview fra Den Internationale Rumstation (ISS).

Rubios mission blev forlænget, da rumfartøjet, der skulle transportere ham tilbage til Jorden, begyndte at lække kølevæske, mens det var knyttet til ISS. Som et resultat har han tilbragt lidt over et år i lav kredsløb om Jorden, logget på 371 dage og blevet den første amerikanske astronaut, og en af ​​kun seks mennesker, til at tilbringe et år i rummet.

Rubio indrømmer dog, at han ikke villigt ville have meldt sig til en så lang mission på grund af vigtige familiebegivenheder, som han måtte gå glip af. På trods af dette anerkender han astronauternes personlige ofre for at holde rumstationen operationel.

Når han vender tilbage til Jorden den 27. september, ser Rubio frem til at blive genforenet med sin familie og nyde livets simple fornøjelser på planetens overflade. Han planlægger at fokusere på at bruge tid sammen med sine kære og værdsætte naturens fred og ro.

