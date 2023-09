Succesfuld gendannelse af OSIRIS-REx prøvereturkapsel giver spænding og lettelse

Den amerikanske hærs Dugway Proving Ground var fyldt med forventning og nervøsitet, da prøve-returkapslen fra OSIRIS-REx-missionen steg ned fra rummet til ørkengulvet. Efter næsten tyve års planlægning fandt genopretningsoperationen sted på en af ​​de mest afsidesliggende militærbaser i USA. Fire helikoptere, drevet af NASA og det amerikanske luftvåben, lettede for at hente kapslen, før den kom ind i Jordens atmosfære.

Dante Lauretta, hovedefterforsker for missionen, beskrev den blanding af følelser, han oplevede, mens han kørte i en genopretningshelikopter. Han mærkede vægten af ​​ansvaret og usikkerheden om, hvorvidt kapslens faldskærme var åbnet som planlagt. Til sidst modtog han nyheden om, at landingen var vellykket, og tårer af lettelse og glæde fyldte hans øjne.

Mens der var usikkerhed om indsættelsen af ​​drogue-skakten, blev hovedfaldskærmen udsat med succes. Selvom billedsproget ikke var entydigt om drogue-skakten, blev det irrelevant på grund af den fungerende hovedfaldskærm.

Den vellykkede landing markerer begyndelsen på et spændende nyt kapitel inden for videnskabelig forskning. Prøverne af asteroiden Bennu vil blive delt mellem forskellige videnskabelige institutioner og rumbureauer til analyse. Ved at studere sammensætningen af ​​Bennu håber forskerne at få indsigt i vores solsystems kemiske historie og muligvis endda forstå, hvordan livet opstod på Jorden.

Da asteroider blev dannet i solsystemets tidlige stadier, kunne analyse af prøverne give fingerpeg om tilstedeværelsen af ​​vand og livets byggesten, såsom aminosyrer, på Jorden. Disse prøver vil blive studeret grundigt i de kommende år, hvilket giver værdifuld indsigt i vores kosmiske kvarter.

Kilde: NASA og den amerikanske hærs Dugway Proving Ground, Utah