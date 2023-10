Ny forskning undersøger virkningen af ​​indvirkningen på organiske stoffer på Ceres

En af de bemærkelsesværdige opdagelser gjort af NASAs Dawn-mission er tilstedeværelsen af ​​komplekse organiske stoffer på Ceres, det største objekt i asteroidebæltet. Fundet af alifatiske molekyler, sammensat af kulstof- og brintkæder, sammen med tilstedeværelsen af ​​vandis på Ceres antyder, at denne dværgplanet engang kan have været vært for de nødvendige ingredienser til liv.

Spørgsmålet om, hvordan disse alifatiske organiske stoffer opstod på Ceres, har været et emne for intens forskning siden deres opdagelse i 2017. Nogle undersøgelser tyder på, at de blev leveret til Ceres af en komet eller en organisk-rig impactor, mens andre foreslår, at de er dannet på dværgplaneten gennem ændringen af ​​dens materialer med saltvand. Uanset deres oprindelse er de organiske stoffer på Ceres blevet påvirket af de talrige påvirkninger, der har skæmmet dens overflade.

Ny forskning, der skal præsenteres på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møde, har til formål at udvide vores forståelse af, hvordan påvirkninger har påvirket de alifatiske molekyler på Ceres. Implikationerne af disse fund er afgørende for at bestemme oprindelsen af ​​disse organiske stoffer og vurdere dværgplanetens beboelighed.

Ledende videnskabsmand Terik Daly, en planetarisk videnskabsmand ved Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, forklarer, at undersøgelsen var motiveret af den første påvisning af organiske stoffer nær et stort nedslagskrater på Ceres. Forskningen indikerer, at organiske stoffer kan være mere udbredte end tidligere antaget, og at de ser ud til at kunne modstå påvirkninger under Ceres-lignende forhold.

At forstå virkningerne af påvirkninger på Ceres' organiske stoffer er afgørende for at opklare mysterierne om denne dværgplanet, og hvordan den kan have understøttet liv. Ved yderligere at undersøge modstandsdygtigheden af ​​disse organiske stoffer og deres fordeling på tværs af Ceres håber forskerne at få dybere indsigt i oprindelsen og beboeligheden af ​​dette spændende himmellegeme.

kilder:

– NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

– Geological Society of America