Udskiftning af traditionel gødningsproduktion med elektrificeret syntese til lav-carbon-intensitet urinstofproduktion

Forskere fra Northwestern University og University of Toronto har samarbejdet om at udforske en lovende metode til at fremstille gødningen urinstof ved hjælp af elektrificeret syntese. Denne proces reducerer ikke kun kulstofintensiteten forbundet med urinstofproduktion, men hjælper også med at denitrificere spildevand. Holdet brugte en hybridkatalysator lavet af zink og kobber til at omdanne affaldsnitrogen og kuldioxid til urinstof.

Brugen af ​​syntetisk kvælstofgødning i landbruget er afgørende, men bidrager til betydelige kulstofemissioner og nitratholdig afstrømning. Gødningsproduktionsindustrien er ansvarlig for 3% af energiforbruget årligt, hvilket gør den til et mål for at reducere emissioner og finde mere bæredygtige alternativer.

Urea er en meget brugt og værdifuld gødning i industrien, der repræsenterer et marked på 100 milliarder dollars. Mens forskere har undersøgt alternative veje til at producere ammoniak, en primær forløber for mange gødninger, har kun få fokuseret på urinstof. Dette forskningsprojekt havde til formål at undersøge, om affaldsnitrogenkilder, opsamlet CO2 og elektricitet kunne bruges til at generere urinstof.

Holdet opdagede, at en hybridkatalysator bestående af zink og kobber fungerede effektivt i en relætilstand for at lette omdannelsen af ​​kuldioxid og affaldsnitrogen til urinstof. Forskerne fandt historiske referencer tilbage til 1970'erne, der antydede potentialet af rene metaller som zink og kobber i disse processer. Ved at optimere forholdet mellem zink og kobber opnåede teamet den ønskede konverteringseffektivitet.

Ud over at reducere CO70-fodaftrykket forbundet med gødningsproduktion, gennemførte forskerholdet en grundig livscyklusanalyse for at vurdere energi- og omkostningsbesparelserne. De fandt ud af, at overgangen til vedvarende energikilder yderligere reducerede energiemissionerne, hvilket gjorde teknologien mere levedygtig for vandbehandlingsanlæg. Konverteringseffektiviteten skal nå op på XNUMX %, for at processen kan være almindelig praktisk.

Mens der stadig er fremskridt, der skal gøres før kommercialisering, såsom at tage højde for vandbehandlingsurenheder og øge processens driftstid, rummer den elektrificerede syntese af urinstof ved hjælp af en hybridkatalysator et enormt potentiale i at levere gødningsproduktion med lav kulstofintensitet og denitrifikation af spildevand.

Kilder: Nature Catalysis