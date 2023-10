Astronomer foreslår alternativ teori til den niende planethypotese

By

Astronomer har længe været forundret over den excentriske opførsel af himmellegemer i vores solsystem. Mange har teoretiseret, at en niende planet kunne være ansvarlig for disse anomalier, der gemmer sig i udkanten af ​​vores planetariske kvarter. Imidlertid foreslår en nylig undersøgelse offentliggjort i The Astrophysical Journal en alternativ forklaring baseret på en alternativ hypotese kendt som Modified Newtonian Dynamics (MOND).

MOND foreslår modifikationer til vores forståelse af Newtons lov om universel gravitation for at forklare de anomale egenskaber, der observeres i galakser og andre himmellegemer. Det udfordrer traditionelle synspunkter om mørkt stofs natur og har vundet indpas blandt videnskabsmænd i de senere år.

I deres undersøgelse argumenterer teoretiske fysikere Katherine Brown og Harsh Mathur for, at MOND kunne tilbyde en forklaring på den ejendommelige opførsel af himmellegemer i de ydre områder af vores solsystem. Deres forskning viste, at MONDs forudsigelser var i overensstemmelse med de observerede fænomener.

Ved at plotte kredsløbene for objekter, der udgør det eksisterende niende planetdatasæt, mod galaksens gravitationsfelt, fandt Brown og Mathur en slående justering. Dette tyder på, at den observerede klyngedannelse og excentriske adfærd kan være påvirket af Mælkevejens gravitationsfelt snarere end tilstedeværelsen af ​​en uset niende planet.

Forskerne anerkender behovet for yderligere undersøgelser og muligheden for observationelle skævheder. Ikke desto mindre rejser deres resultater spørgsmål om vores nuværende forståelse af tyngdekraften og giver støtte til den alternative teori om MOND.

Denne undersøgelse bidrager til den igangværende videnskabelige debat om eksistensen og naturen af ​​en niende planet, og fremhæver behovet for at overveje alternative forklaringer og udfordre eksisterende teorier inden for astrofysik.

kilder:

– The Astrophysical Journal

– Micah Hanks (chefredaktør og medstifter af The Debrief)