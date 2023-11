Ny opdagelse: Mennesker har sæsonbestemte ændringer i søvnmønstre

En nylig undersøgelse udført på Clinic for Sleep & Chronomedicine i Berlin har afsløret, at mennesker gennemgår sæsonbestemte ændringer i deres søvnmønstre. Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience, involverede 188 frivillige, som tilbragte tre nætter i et laboratoriemiljø, hvor deres søvn blev nøje overvåget.

Undersøgelsen viste, at i vintermånederne har forsøgspersoner en tendens til at sove længere med op til 60 minutter. Derudover tog deltagerne cirka 25 minutter mindre tid på at indgå i en hurtig øjenbevægelsessøvn (REM) om efteråret sammenlignet med foråret. I gennemsnit oplevede individer omkring 30 minutter mere REM-søvn om vinteren end om foråret. Interessant nok var der et signifikant fald i slow-wave søvn, den dybeste form for ikke-hurtig øjenbevægelse (NREM) søvn, i løbet af efterårsmånederne.

Resultaterne udfordrer den konventionelle tro på, at mennesker stort set har elimineret sollys indflydelse på deres adfærd. På trods af at de boede i et veloplyst bymiljø, udviste deltagerne stadig sæsonbestemte søvnmønstre.

Mens undersøgelsesgruppen var relativt lille og bestod af personer med søvnløshed eller depression, var forskellen i søvnvarighed mellem sommer og vinter sandsynligvis signifikant. Yderligere forskning, der involverer en større og sundere prøve er påkrævet for at validere resultaterne.

FAQ

Q: Hvad var de vigtigste resultater af undersøgelsen?

A: Undersøgelsen viste, at deltagerne i vintermånederne sov længere og oplevede mere REM-søvn sammenlignet med foråret. Der var også et signifikant fald i slow-wave søvn i efterårsmånederne.

Q: Boede undersøgelsens deltagere i veloplyste byområder?

A: Ja, undersøgelsens deltagere var byboere i en stor moderne metropol, hvor kunstigt lys er udbredt.

Spørgsmål: Er disse resultater gældende for alle individer?

A: Undersøgelsen involverede personer med søvnløshed eller depression, så yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om disse søvnmønstre er konsistente på tværs af den generelle befolkning.

Q: Hvad er implikationerne af disse resultater?

A: Resultaterne tyder på, at mennesker har en iboende sæsonbestemthed, og søvnvaner bør justeres for at imødekomme det øgede søvnbehov om vinteren.

Spørgsmål: Hvilke anbefalinger blev lavet på baggrund af undersøgelsen?

A: Forskerne foreslår, at det at gå tidligere i seng om vinteren kan hjælpe med at forbedre søvnkvaliteten og varigheden.

