Ny forskning tyder på, at mennesker boede i Amerika meget tidligere end tidligere antaget

En nylig undersøgelse har afsløret, at mennesker kan have beboet Amerika meget tidligere end tidligere antaget. Fossiliserede menneskelige fodspor opdaget i New Mexico er blevet dateret tilbage til mellem 21,000 og 23,000 år siden, hvilket udfordrer den gængse teori om, at mennesker ankom til Nord- og Sydamerika for omkring 15,000 år siden.

Fodsporene blev fundet på kanten af ​​en gammel sø i White Sands National Park i New Mexico i 2021. Forskere stillede oprindeligt spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af ​​de dateringsmetoder, der blev brugt, da fodsporene først blev opdaget. Yderligere analyse bekræftede dog, at fodsporene faktisk var 21,000 til 23,000 år gamle, hvilket gør dem til de ældste menneskelige fodspor fundet i Amerika.

I den første undersøgelse brugte videnskabsmænd radiocarbondatering til at bestemme alderen på vandplantefrø, der sidder fast på fodsporene. Selvom nogle videnskabsmænd var skeptiske over for denne dateringsmetode, brugte den nye undersøgelse forskellige materialer til radiocarbondatering. Forskere undersøgte gamle nåletræspollen og kvartskorn fundet på stedet for fodsporene. De analyserede omkring 75,000 korn af ren pollen og noterede skaderne i krystalgitteret af gamle kvartskorn for at vurdere deres alder.

Resultaterne af den nye undersøgelse gav to linjer af beviser, der understøttede det oprindelige datointerval på 21,000 til 23,000 år. Dette udfordrer forestillingen om, at mennesker ankom til Amerika kort før Berings landbroen blev nedsænket af stigende havniveauer for omkring 15,000 år siden.

Gamle fodspor giver arkæologer værdifuld indsigt i tidligere menneskelige aktiviteter og giver øjebliksbilleder af, hvordan mennesker og dyr bevægede sig på bestemte steder. Mens andre arkæologiske steder i Amerika er blevet dateret til en lignende tidsperiode, er de ikke endegyldigt forbundet med menneskelig tilstedeværelse. Opdagelsen af ​​disse menneskelige fodspor i White Sands National Park giver ubestridelige beviser for menneskelig besættelse i regionen.

Kilder: [kilde 1], [kilde 2]

Ordliste: