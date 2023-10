Er bevidsthed et resultat af entropi i hjernen?

En undersøgelse offentliggjort i 2016 tyder på, at bevidsthed kan opstå naturligt som et resultat af, at vores hjerner maksimerer deres informationsindhold, svarende til princippet om entropi. Entropi refererer til et systems progression fra orden til uorden. Ligesom universet, der har bevæget sig fra en tilstand med lav entropi til høj entropi siden Big Bang, kan vores hjerner også vise højere entropi, når vi er fuldt bevidste. Denne undersøgelse brugte statistisk mekanik til at modellere netværkene af neuroner i hjernen på ni deltagere, inklusive syv med epilepsi.

Forskerne sammenlignede forbindelsesmønstrene i deltagernes hjerner, når de sov versus vågne, og under anfald versus en normal 'beredskabstilstand'. I begge situationer viste deltagernes hjerner højere entropi, når de var i fuld bevidsthed. Dette tyder på, at bevidsthed kunne være en "emergent egenskab" af et system, der forsøger at maksimere informationsudveksling. Imidlertid har undersøgelsen begrænsninger, såsom en lille stikprøvestørrelse, og yderligere forskning er nødvendig for at validere disse resultater.

At forstå menneskelig bevidsthed har længe været en udfordring for forskere. Jagten på at afdække dens oprindelse og hvorfor vi har den er i gang. Denne undersøgelse tilbyder et nyt perspektiv, der tyder på, at bevidsthed kan være en bivirkning af vores hjernes bevægelse mod entropi. Selvom der er behov for mere forskning for at bekræfte disse resultater, giver det et udgangspunkt for fremtidige undersøgelser af forholdet mellem hjerneorganisation og bevidsthed.

Kilde: Physical Review E