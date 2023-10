Asteroide 12P/Pons-Brooks kunne være synlige med det blotte øje i 2024

Kometen 12P/Pons-Brooks, der er kendt for sin kryovulkaniske aktivitet, skal passere tættest på Jorden den 21. april 2024. Med en diameter på cirka 18.6 miles (30 km) har den potentiale til at blive synlig for det blotte øje under dette tætte møde.

Kryovulkanisme, også kendt som kold vulkanisme, er en geologisk proces, hvor iskolde materialer, såsom vand, ammoniak eller metan, bryder ud fra det indre af et himmellegeme i stedet for smeltet sten. Disse kryovulkaner findes ofte i iskolde kroppe som kometer og nogle måner i det ydre solsystem.

Kometen 12P/Pons-Brooks blev først opdaget af astronomen Jean Louis Pons i 1812, og senere uafhængigt genopdaget af William Robert Brooks i 1883. Den følger en elliptisk bane omkring Solen med en gennemsnitlig periode på omkring 70.5 år.

Under dens nærmeste tilgang til Jorden i 2024 er der en mulighed for, at 12P/Pons-Brooks kan være synlig med det blotte øje. Det betyder, at stjernekiggere, uden hjælp fra teleskoper eller kikkerter, muligvis kan se kometen på nattehimlen. Kometers synlighed kan dog nogle gange være uforudsigelig, da den afhænger af faktorer som kometens lysstyrke og nærhed til Jorden.

Kometer er sammensat af en blanding af flygtige materialer, såsom vandis, støv, kuldioxid og metan. Når en komet kommer tættere på Solen, får varme disse flygtige materialer til at fordampe og producere en glødende koma, eller atmosfære, omkring kernen. Dette glødende koma og kometens hale er det, der gør kometer synlige fra Jorden.

Det er vigtigt for astronomi-entusiaster at holde sig opdateret på de seneste oplysninger og forudsigelser vedrørende sigtbarheden af ​​kometen 12P/Pons-Brooks i 2024. Med ordentlige vejrforhold og en klar nattehimmel er der en chance for at se denne kryovulkaniske komet med de nøgne øje.

Kilder: Kryovulkanisk komet 12P/Pons-Brooks; Kryovulkanisme; Komet