Galaktisk kollision: Hubble-teleskopet fanger to galakser på en kurs for nedslag

NASA/ESA Hubble-rumteleskopet har for nylig taget et fantastisk billede af to galakser på en kollisionsbane. De pågældende galakser er NGC 3558 og LEDA 83465, der ligger omkring 450 millioner lysår fra Jorden. Dette ekstraordinære øjebliksbillede giver et indblik i den kosmiske dans af galaktiske kollisioner.

NGC 3558, placeret nederst til venstre på billedet, er en elliptisk galakse. Dens partner, LEDA 83465, kan ses øverst til højre og er identificeret som en spiralgalakse. Disse to galakser ligger praktisk talt oven på hinanden, adskilt af en afstand på cirka 150,000 lysår. De tilhører den overfyldte og kaotiske galaksehob kendt som Abell 1185, der ligger omkring 400 millioner lysår væk fra Jorden. Denne massive galaksehob spænder over en forbløffende million lysår på tværs.

NGC 3558 er ikke kun en elliptisk galakse, men også en lavioniseret nuklear emissionslinjeregion (LINER). LINER'er er galaktiske kerner, der udsender lys ved specifikke bølgelængder, hvilket indikerer, at atomerne og molekylerne i disse galaktiske kerner enten er svagt ioniseret eller slet ikke ioniseret. Ioniseringsprocessen involverer tab eller forstærkning af elektroner af atomer eller molekyler. De mekanismer, der er ansvarlige for den svage ionisering observeret i LINERs, såsom NGC 3558, forbliver et emne for debat blandt astronomer.

Galaktiske kollisioner spiller en væsentlig rolle i at forme strukturen og udviklingen af ​​galakser over kosmiske tidsskalaer. Hubble-rumteleskopets billede giver yderligere bevis for, at disse møder var hyppigere tidligere, da universet var mindre. Det er værd at bemærke, at selv vores egen Mælkevejsgalakse er bestemt til en dramatisk kollision med den nærliggende Andromeda-galakse. Denne kosmiske begivenhed forudsiges at finde sted om omkring fire milliarder år, når Andromeda, der i øjeblikket er 2.5 millioner lysår væk, støder frontalt sammen med vores galakse.

