Forskere opdager mystisk lysende hurtig blå optisk transient (LFBOT) i rummet

Forskere har gjort en fantastisk opdagelse med Hubble-rumteleskopet - en lysende hurtig blå optisk transient (LFBOT). Denne flygtige eksplosion i synlige bølgelængder fandt sted i et område af rummet, der ikke er forbundet med nogen kendt galakse, hvilket gør det endnu mere forvirrende. LFBOT'er er uventede glimt i universet, og deres natur og oprindelse forbliver et mysterium.

Den første LFBOT blev opdaget i 2018, og siden da er der blevet opdaget omtrent en lignende eksplosion hvert år. Disse eksplosioner er blandt de mest mystiske begivenheder i universet, med kun en håndfuld opdagelser indtil videre. Den nylige LFBOT, udpeget som AT2023fhn og kaldet "The Finch", udviste typiske karakteristika for disse begivenheder - en hurtig stigning i intensiteten efterfulgt af en hurtig fade inden for et par dage.

Opdagelsen af ​​The Finch blev gjort af Zwicky Transient Facility, et observatorium dedikeret til at spotte objekter, der ændrer position eller lysstyrke. Det var dog kun Hubble-rumteleskopet, der var i stand til præcist at lokalisere eksplosionen. Det interessante aspekt ved Finken er, at den fandt sted mellem to galakser i afstande på 50,000 og 15,000 lysår. Dette modsiger den tidligere tro på, at LFBOT'er kun kan forekomme i værtsgalakser.

Forskere troede oprindeligt, at LFBOT'er var forårsaget af en sjælden type supernova, hvor en massiv stjerne voldsomt afgiver sin ydre atmosfære i slutningen af ​​sin levetid. Alle tidligere LFBOT'er er blevet observeret i galaksers spiralarme, som er kendt som stjerneplanteskoler. Disse områder er arnesteder for igangværende stjernedannelse. The Finch udfordrer dog denne teori ved at forekomme langt væk fra enhver værtsgalakse.

En alternativ forklaring på LFBOT'er er tilstedeværelsen af ​​mellemmasse sorte huller. Disse sorte huller, der mistænkes for at eksistere, men endnu ikke er opdaget, falder mellem massegabet af stjernemassesorte huller og supermassive sorte huller. De menes at ligge i kernerne af kuglehobe, og Hubble kan muligvis afgøre, om der er en kuglehob i yderkanten af ​​en af ​​de tilstødende galakser, hvor Finken forekom.

Denne opdagelse rejser flere spørgsmål om arten og oprindelsen af ​​LFBOT'er. Yderligere undersøgelser og observationer med kraftige teleskoper som Hubble kan give mere indsigt i disse mystiske eksplosioner i universet.

