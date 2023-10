Mysteriet om den lysende hurtige blå optiske transient

Hubble-rumteleskopet har for nylig observeret en sjælden og forvirrende begivenhed i universet. En lysende hurtig blå optisk transient (LFBOT), kendt som The Finch, dukkede op på et sted, der trodsede forventningerne - det fandt sted uden for en galakse. Denne opdagelse har efterladt astronomer forundret, da disse begivenheder tidligere blev antaget at stamme fra galakser, hvor stjerner dannes.

Finken blev sporet af Hubble-teleskopet og afslørede dens oprindelsespunkt mellem to galakser. Den var cirka 50,000 lysår væk fra en større spiralgalakse og omkring 15,000 lysår væk fra en mindre galakse. Det faktum, at det fandt sted langt væk fra ethvert stjernedannende område, har kun uddybet mysteriet omkring disse begivenheder.

Lysende hurtige blå optiske transienter er ekstremt lyse lysglimt, der udvikler sig hurtigt, når den højeste lysstyrke og falmer i løbet af få dage. De er kun blevet observeret få gange siden deres opdagelse i 2018, og alle tidligere hændelser fandtes at ske i galakser, hvor stjerner bliver født.

Ved hjælp af jordbaserede observatorier, såsom Gemini South-observatoriet, var astronomer i stand til at bestemme, at Finken havde en temperatur på cirka 20,000 grader Celsius (36,000 grader Fahrenheit), hvilket fremhævede dens intense energifrigivelse.

Den usædvanlige karakter af The Finch har fået videnskabsmænd til at genoverveje deres forståelse af LFBOT'er. Tidligere mente man, at LFBOT'er var forårsaget af en sjælden type supernova forbundet med meget store og kortlivede stjerner fundet i nærheden af ​​stjerneplanteskoler. The Finch udfordrer dog denne opfattelse og antyder, at den sande årsag til LFBOT'er kan være noget helt andet.

Spekulationer om årsagen til LFBOT'er omfatter stjerner, der bliver revet fra hinanden af ​​sorte huller eller hurtigt bevægende stjerner, der eksploderer, når de passerer mellem galakser. Men på grund af disse begivenheders sjældenhed er det vanskeligt at drage endelige konklusioner på dette forskningsstadium.

Opdagelsen af ​​The Finch har genereret flere spørgsmål end svar, hvilket understreger behovet for yderligere undersøgelser. Ashley Crimes, hovedforsker i undersøgelsen, har udtrykt behovet for yderligere arbejde for at bestemme den sande forklaring på disse mystiske begivenheder.

Kilde: NASA, ESA, NSF's NOIRLab, M. Garlick, M. Zamani