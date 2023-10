Den fascinerende undersøgelse af Supernova-rester ved hjælp af Hubble-rumteleskopet

Forskere bruger data fra Hubble-rumteleskopet til at studere de ændringer, der sker i supernova-rester over tid. Disse rester er resultatet af massive stjerners eksplosive dødsfald, som frigiver enorme mængder energi og transformerer det omgivende miljø. Når chokbølgen fra en supernovaeksplosion rejser gennem rummet og kolliderer med støv og gas, kan den skabe indviklede og smukke strukturer kendt som supernova-rester.

Cygnus-løkken er en af ​​de mest kendte rester, der spænder over omkring 120 lysår i diameter. NASAs Hubble-rumteleskop tog billeder af dette bobleformede objekt i 2020, hvilket gav forskere værdifulde data til deres undersøgelse.

Hovedforfatter Ravi Sankrit fra Space Telescope Science Institute forklarer, at Hubble-billederne tilbyder en hidtil uset klarhed ved at observere kanten af ​​Cygnus-løkken. De afslører information om tæthedsvariationerne, som supernovachokkene støder på, når de forplanter sig gennem rummet, såvel som turbulensen i regionerne bag disse stød.

Ved at sammenligne Hubble-observationer fra 2020 og 2001 var forskerne i stand til at beregne, at stødet bevæger sig med en forbløffende hastighed på over en halv million miles i timen. Overraskende nok er chokket overhovedet ikke aftaget i løbet af denne tid.

Formen af ​​Cygnus-løkken fremstår som en filament, fordi vi ser den fra siden, på samme måde som et rynket ark fremstår. De "snoede lysbånd", der ses på billedet, stammer fra chokbølgen, der møder forskellige tætheder af materiale i det interstellare medium.

Det interstellare medium refererer til det tynde område af støv og gas, der findes mellem stjernesystemer. Når stødet bevæger sig gennem dette medium, skaber det den unikke form, som ses i Cygnus-løkken. Forskerne blev positivt overrasket over den indviklede og delikate struktur, der blev afsløret gennem Hubble-billederne.

Resultaterne af denne undersøgelse er offentliggjort i The Astrophysical Journal.

kilder:

– The Astrophysical Journal

– NASA, ESA, Ravi Sankrit (STScI)