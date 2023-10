Orionid-meteorregn til at oplyse himmel

Meteorregn Orionid, der begyndte den 2. oktober og vil fortsætte indtil den 7. november, er sat til at toppe lørdag. Selvom ugunstige vejrforhold i Storbritannien kan hindre sigtbarheden, kan skygazere i andre dele af verden være vidne til dette astronomiske skue. Brusen stammer fra affald efterladt af Halleys komet, en af ​​de mest kendte kometer i historien. Når kometen kredser om Solen, bryder små fragmenter væk og danner et spor af støv og is. Når disse rester kommer ind i Jordens atmosfære med en hurtig hastighed på 41 miles i sekundet, brænder de op på grund af friktion, hvilket skaber lysstriber.

Denne meteorregn har en betydelig plads i den årlige himmelske begivenhedskalender. Dr. Minjae Kim, en fysiker fra University of Warwick, beskriver det som en unik mulighed for dem, der gik glip af chancen for at se Halleys komet. Mens selve kometen kun passerer Jorden hvert 75.-76. år, forekommer Orionid-meteorregn årligt, hvilket giver en vis kompensation til dem, der måske er gået glip af kometens udseende. Meteorbyger er opkaldt efter det stjernebillede, de synes at stamme fra, og i tilfældet med Orioniderne ser de ud til at komme fra Orions retning.

For at observere Orionid meteorregn vil det bedste tidspunkt være mellem midnat og solopgang lørdag den 21. oktober. Denne begivenhed kan ses fra både den nordlige og sydlige halvkugle, men sigtbarheden vil være bedre i klar himmel. Det anbefales at finde en mørk udendørs placering med minimal lysforurening. Meteorerne vil være synlige på tværs af hele himlen, så valget af et vidt åbent rum vil give mulighed for bedre scanning af den himmelske visning. Da tidspunktet for meteorer, der krydser himlen, er uforudsigeligt, kan det være et ventespil. At medbringe drikkevarer og snacks kan forbedre oplevelsen.

Hvis du ikke er i stand til at overvære meteorregnen på lørdag, vil der stadig være muligheder for at se den i sin maksimale fase indtil omkring den 28. oktober.

