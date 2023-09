En sjælden kosmisk gave: Kometen Nishimura besøger jorden

En nyopdaget komet kendt som C/2023 P1 eller "Nishimura" er på vej forbi Jorden i denne uge og markerer sit første besøg i over 400 år. Den grønne komet er allerede synlig på himlen før daggry og vil blive endnu lysere i løbet af weekenden. Det bedste er, at det kan ses uden behov for et teleskop eller en kikkert.

For at få et glimt af kometen Nishimura på den nordlige halvkugle skal observatører vågne tidligt eller blive sent oppe. Den 10. september står den op kl. 5 om morgenen hver efterfølgende morgen, og ser ud til at være tættere på solopgang. Den ideelle nat til at se Nishimura tæt på er den 12. september, hvor den vil være kun 78 millioner miles væk fra Jorden.

For at lokalisere kometen skal du se efter seglformen af ​​Løven Løvens stjernebillede over den østnordøstlige horisont før solopgang. Nishimura vil være synlig nær planeten Venus. Som dagene går, bliver udsigtsvinduet kortere, og kometen vil være lavere i horisonten, indtil den bliver sløret af solens skær den 17. september.

Denne sjældne begivenhed er en enestående mulighed. Hvis du savner at se kometen Nishimura denne gang, bliver du nødt til at vente til 2435 for dens tilbagevenden, forudsat at den ikke er ødelagt af solens tyngdekraft inden da.

Med hensyn til synlighed bør Nishimura være synlig med det blotte øje på klar og mørk himmel. Det kan dog være lige så lidt synligt under optimale forhold. Brug af en kikkert, et teleskop eller et kamera designet til astronomi vil sandsynligvis give bedre resultater. Med det rigtige udstyr kan du muligvis se kometens grønne dis eller fange dens lange hale på et foto med lang eksponering.

Kometen blev opdaget af Hideo Nishimura, en amatørastronom, der tog sit første billede den 11. august 2023. Ved hjælp af et digitalt forbrugerkamera med en eksponeringsindstilling på 30 sekunder fik Nishimura øje på det himmelske objekt. Det er stadig usikkert, om Jorden, der passerer gennem Nishimuras spor, er ansvarlig for Sigma-Hydrid meteorregn, der er synlig årligt i december.

