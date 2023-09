Spotting Comet Nishimura: Din guide

Kometen Nishimura, opdaget af den japanske amatørastronom Hideo Nishimura den 11. august, vil give jordboerne den unikke mulighed for at overvære dens rejse, før den forsvinder i over 400 år. I den kommende uge har vi den bedste chance for at få øje på dette sjældne himmelfænomen.

Kometen, der i øjeblikket skynder sig mod solen, vil nå sit nærmeste punkt på Jorden på tirsdag, efterfulgt af sit nærmeste punkt på solen fem dage senere. Amatørastronomer er allerede begyndt at spotte kometen, som er synlig fra Jorden. Quanzhi Ye, en astronom ved University of Maryland, understreger, at selvom kometer med blotte øjne ikke er utroligt sjældne, er de stadig ikke særlig almindelige. Opdagelsen af ​​kometen for blot en måned siden gør den til en spændende og uventet julegave til stjernekiggere.

Så hvordan kan du få øje på denne storslåede komet? Først og fremmest skal du finde en placering væk fra skarpt bylys for at maksimere synlighed. Brug en kikkert eller et teleskop for at forbedre din seeroplevelse. Det bedste tidspunkt at få øje på det er kort efter solnedgang, hvor himlen stadig er relativt mørk. Kig mod den vestlige horisont, hvor kometen skal være synlig de næste 10 dage.

Kometen Nishimura er en sjælden mulighed for jordboere til at overvære en himmelsk begivenhed af denne størrelsesorden. Gå ikke glip af chancen for at få et glimt af dette skue, før det forsvinder i århundreder. Grib din kikkert, tag til et mørkt sted, og forbered dig på at blive overrasket over universets skønhed.

Definitioner:

– Komet: En himmelsk genstand bestående af en kerne af is og støv og, når den er nær solen, en "hale" af gas- og støvpartikler, der peger væk fra solen.

kilder:

– Astronom Quanzhi Ye ved University of Maryland