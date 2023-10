Early Morning Sky Delights: Venus og Crescent Moon i forbindelse

Tirsdag den 10. oktober om morgenen har himmelkiggere mulighed for at overvære et fantastisk himmelsk syn på den østlige himmel. Omtrent tre timer før solopgang vil planeten Venus og en 17 % oplyst halvmåne være kun 5 grader fra hinanden, hvilket gør dem let synlige for det blotte øje. Da månen står op omkring en halv time før Venus, vil seerne have en chance for at observere de to himmellegemer side om side.

Ud over denne fængslende konjunktion vil seerne også kunne se et par klare stjerner omkring halvmånen og Venus. Placeret foran stjernebilledet Løven, løven, vil månen være placeret mellem to af Løvens klareste stjerner: Algieba og Regulus. Regulus, også kendt som løvens hjerte, er den 21. lyseste stjerne på himlen og befinder sig cirka 79 lysår væk fra solsystemet. Det er en del af Leos segl, der fremstår som et tilbagestående spørgsmålstegn.

Inden i seglen er der i alt seks stjerner, med Regulus placeret i bunden. På den anden side af halvmånen vil seerne kunne observere Algieba, som er omkring 130 lysår væk fra solsystemet. Algieba anses for at være en af ​​de klareste dobbeltstjerner på nattehimlen og kan opdeles i et par gyldne stjerner, når de observeres gennem et godt lille teleskop.

Mens halvmånen gradvist vil bevæge sig væk fra Venus og de klare stjerner, når den følger sin bane, vil der være flere betagende seværdigheder at se. Om morgenen onsdag den 11. oktober og torsdag den 12. oktober vil månen se endnu slankere ud med kun henholdsvis 10 % og 5 % belysning. Disse observationer vil forekomme, når månen nærmer sig sin nymånefase, og kulminerer i en solformørkelse, der er synlig i hele Amerika lørdag den 14. oktober.

