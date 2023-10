Sådan ses solformørkelsen sikkert uden briller

Med en solformørkelse synlig over hele USA og videre lørdag den 14. oktober, spekulerer mange mennesker på, hvordan de bedst kan se begivenheden, og om de kan observere den uden at bruge specielle briller. Det er dog vigtigt at bemærke, at solbeskyttelsesfiltre er afgørende for alle på alle tidspunkter under formørkelsen.

Dem inden for en 125-mile bred sti fra Oregon til Texas vil være vidne til en "ildring" omkring månen i et par minutter midt i en delvis solformørkelse, der varer et par timer. Resten af ​​Nord-, Central- og Sydamerika vil opleve en delvis solformørkelse af varierende størrelse.

På dette sene stadium er den bedste måde at købe solformørkelsesbriller på fra en lokal butik eller et videnskabsmuseum, der fører produkter fra velrenommerede producenter såsom American Paper Optics eller Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical. Mange lokale observationsbegivenheder vil også have sælgere, der sælger sikre solformørkelsesbriller.

Det er afgørende ikke at forsøge at lave dine egne solformørkelsesbriller ved hjælp af tilfældige materialer, der findes rundt omkring i hjemmet. Dr. Ralph Chou, den førende ekspert i øjenformørkelsessikkerhed, fraråder det, og siger, at disse hjemmelavede briller mangler den tæthed og kvalitet, der er nødvendig for korrekt øjenbeskyttelse. Det er altid bedst at bruge certificerede solformørkelsesbriller i stedet for.

Hvis du leder efter gratis solformørkelsesbriller, distribuerer Solar Eclipse Activities for Libraries-projektet fem millioner par solbriller til 10,000 biblioteker i hele USA

Det er vigtigt at bemærke, at almindelige solbriller ikke giver tilstrækkelig beskyttelse til at se solen under en formørkelse. De blokerer kun for en lille procentdel af lyset og er ikke designet til direkte sol visning. Tilsvarende er svejsefiltre, der bruges til det meste svejsearbejde, ikke egnede til sikker visning af solformørkelse. De eneste svejsefiltre, der er sikre til direkte visning af solen, er Shade 13 eller 14, som er meget mørkere og ikke typisk findes i svejseforsyningsforretninger.

For sikkert at se formørkelsen uden briller er den bedste metode at observere en projektion af solen i stedet for at stirre direkte på den. Dette kan gøres ved at bruge en kikkert og et stativ til at skabe en solprojektor, ved at bruge et teleskop til at bygge en soltragt eller projicere solens billede gennem hullerne i et dørslag eller en hulske på en almindelig overflade. Alternativt kan det at stå under et træ også skabe halvmånesolbilleder filtreret gennem bladene.

Husk at prioritere din øjensikkerhed, når du ser solformørkelsen. Nyd denne sjældne himmelske begivenhed, og hvis du har spørgsmål, kan du konsultere pålidelige kilder for at få de mest opdaterede oplysninger om øjensikkerhed under en formørkelse.

Definitioner:

– Solformørkelse: En himmelsk begivenhed, hvor månen passerer mellem solen og Jorden og blokerer helt eller delvist for solens lys.

– Solformørkelsesbriller: Specialbriller designet til at beskytte øjnene mod skadelig solstråling under en formørkelse.

– Skygge 13 eller 14: Svejsefiltre, der er mørke nok til sikkert at se solen under en formørkelse.

– Projektion: En metode til indirekte at se solen ved at projicere dens billede på en overflade ved hjælp af forskellige optiske instrumenter.

Kilde: Denne artikel er baseret på information fra forskellige kilder, herunder Dr. Ralph Chou, American Astronomical Society, Gordon og Betty Moore Foundation og Solar Eclipse Activities for Libraries-projektet.