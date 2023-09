Parasitiske orme manipulerer værtsadfærd ved at ændre genekspression, undersøgelse finder

En nylig undersøgelse udført af biologer ved Brown University har kastet lys over de molekylære mekanismer bag de adfærdsændrende virkninger af parasitære orme på deres værter. Forskningen fokuserede på en art af brune rejer, der bliver inficeret med en parasitisk orm, hvilket resulterer i ændringer i adfærd og udseende.

De inficerede rejer, kendt som Orchestia grillus, viser en levende orange farve og tilbringer mere tid i udsatte områder med strandenge, hvilket øger deres sårbarhed over for prædation fra fugle. Forskerne antog, at den parasitære orm, Levinseniella byrdi, manipulerede værtens adfærd for at sikre sin egen overførsel mellem værter.

For at undersøge denne hypotese sekventerede forskerne DNA'et fra inficerede og uinficerede rejer og analyserede genekspressionsmønstrene. De fandt ud af, at det at blive inficeret af den parasitære orm aktiverede gentransskriptioner forbundet med pigmentering og sensorisk påvisning i rejerne. Derudover blev immunrespons-relaterede gentransskriptioner undertrykt i de inficerede rejer, hvilket potentielt forklarer, hvorfor parasitterne er i stand til at forblive i værten.

Forståelse af de molekylære mekanismer bag vært-parasit-interaktioner er vigtig for at håndtere patogener, både i vilde dyr og hos mennesker. Lignende manipulation af værtsadfærd af parasitter er blevet observeret i andre organismer, såsom de zombificerende virkninger af visse svampe på insekter. Ved at studere disse interaktioner håber forskerne at få indsigt i oprindelsen og mekanismerne for patogenbaserede sygdomme.

Resultaterne af denne undersøgelse bidrager til vores forståelse af det komplekse forhold mellem parasitter og deres værter. Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at optrevle de indviklede mekanismer, der er i spil, men undersøgelsen giver et afgørende springbræt inden for vært-parasit-interaktioner.

kilder:

– "Molekylær økologi" – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726