Indvirkningen af ​​en solformørkelse på vejrforholdene

En solformørkelse kan ligesom den kommende ringformørkelse på lørdag have en betydelig indflydelse på vejrforholdene på Jordens overflade. Når månen passerer foran solen, kaster den en skygge på Jorden, hvilket forårsager ændringer i temperatur, vindhastighed, luftfugtighed og skydække.

Mængden af ​​sollys, der blokeres under en formørkelse, påvirker størrelsen af ​​disse vejrændringer. Ligesom hvordan skyggefulde områder er køligere end dem i direkte sollys på en varm dag, jo mere sollys blokeres under en formørkelse, desto mere dramatisk falder temperaturen. Lørdagens ringformørkelse forventes at blokere op til 90 % af solen langs en smal sti fra Oregon til Texas.

En ringformet formørkelse tillader lidt mere solstråling at nå jordens overflade sammenlignet med en total formørkelse. Men selv en kort reduktion af solstrålingen kan påvirke temperaturer og andre vejrforhold. Det nøjagtige temperaturfald under en formørkelse kan variere baseret på faktorer som årstiden og skydække.

Vinklen, hvormed solen rammer Jorden under en formørkelse, spiller også en rolle for påvirkningen af ​​temperaturerne. En højere solvinkel, som oplevet om sommeren, giver mere intens solskin og forhøjede temperaturer. Når efteråret nærmer sig, falder solvinklen, hvilket resulterer i lavere temperaturer.

Under den totale solformørkelse i 2017 faldt temperaturerne betydeligt nogle steder langs helhedens vej. Formørkelsen indtraf i august i løbet af en sommereftermiddag, hvor temperaturerne allerede var høje. I Douglas, Wyoming, faldt temperaturerne med 11 grader på kun en time, og der blev observeret fald på 4 til 8 grader over det sydlige.

Selvom lørdagens formørkelse ikke forventes at have så drastiske temperaturfald, er et lille fald i temperaturerne stadig muligt langs den ringformede vej. Områder, der kun oplever en delvis formørkelse, kan også se en langsommere temperaturstigning i løbet af dagen.

Ud over temperatur kan en solformørkelse påvirke vind, luftfugtighed og skydække. Den hurtige nedkøling under en formørkelse reducerer midlertidigt mængden af ​​varme, der lagres i atmosfæren. Dette fører til roligere vind og lavere vindhastigheder. De reducerede temperaturer kan også få luften til at føles mere fugtig, når lufttemperaturen nærmer sig dugpunktet.

Skydække kan også blive påvirket af et betydeligt temperaturfald under en formørkelse. I den totale solformørkelse i 2017 forsvandt skyer i dele af South Carolina, fordi de mistede deres varmekilde. Det er muligt, at et par skyer også kan forsvinde under lørdagens formørkelse.

Samlet set har en solformørkelse potentialet til at ændre vejrforholdene på Jordens overflade, hvor temperatur, vind, fugtighed og skydække bliver påvirket. Den nøjagtige påvirkning kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder ved formørkelsen og placeringen.