Brian May, astrofysiker og dronningegitarist, hjælper NASA med at kortlægge asteroide Bennu

Brian May, den legendariske leadguitarist i bandet Queen, har bidraget til NASAs mission om at kortlægge og hente en prøve fra asteroiden Bennu. May, der har en doktorgrad i astrofysik, samarbejdede med videnskabsmanden Claudia Manzoni om at skabe realistiske 3D-billeder af rummissioner. Ved at bruge disse billeder hjalp May med at kortlægge Bennu og finde en sikker landingszone for OSIRIS-REx-sonden, der indsamlede prøven.

Samarbejdet begyndte, da May sendte stereoanlæg – 3D-billeder lavet af OSIRIS-REx missionsbilleder – til missionsdirektør Dante Lauretta. Lauretta var forbløffet over kvaliteten af ​​stereoanlæggene og anerkendte deres potentiale i at lokalisere et landingssted for prøven. May, Manzoni, Lauretta og andre arbejdede sammen om projektet, hvilket resulterede i bogen "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

Dette er ikke Mays første involvering med NASA. I 2015 tjente han som videnskabelig samarbejdspartner på New Horizons-missionen, som udforskede Pluto. May er kendt ikke kun for sine bidrag til astrofysikken, men også som sangskriveren bag mange af Queens hits, herunder "We Will Rock You" og "I Want It All".

Mays passion for rum og videnskab er tydelig i hans aktive rolle i NASA-missioner. Hans ekspertise og kreativitet som astrofysiker og guitarist fortsætter med at gøre indtryk på området.

kilder:

– The Weather Channel – “Queen Guitarist Brian May Hjælper NASA med at kortlægge asteroiden Bennu”

– Space.com – “Queen Guitarist og Astrophysicist Brian May på NASAs OSIRIS-REx Asteroid Sample Mission”