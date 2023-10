Fordelene ved nitrogendæk i minedrift

Mineoperatører står over for den vedvarende udfordring med at opretholde produktiviteten og samtidig sikre deres besætningers sikkerhed under udfordrende arbejdsforhold. Store minekøretøjer, såsom læssemaskiner og trækvogne, spiller en central rolle i disse bekymringer og kræver dæk, der er både effektive og sikre.

Dæksikkerhed er af største vigtighed i mineindustrien. Dækkene på minekøretøjer skal give stabilitet og trækkraft for at flytte materialer og forhindre ulykker. Disse maskiners vægt og kraft kan dog føre til dækfejl, som kan give problemer og endda udgøre en eksplosionsrisiko. I øjeblikket er dæk til minedriftkøretøjer ofte fyldt med iltholdig luft, hvilket øger risikoen for brud eller gnistinduceret eksplosion.

En løsning til at afbøde denne risiko er at fylde minedriftsdæk med nitrogen i stedet for luft. Nitrogen er allerede blevet brugt i personbiler for at opretholde dæktrykket og øge brændstofeffektiviteten, og det giver den ekstra fordel ved øget sikkerhed i minekøretøjer. Når dæk er fyldt med nitrogen, reduceres risikoen for eksplosion væsentligt.

Nitrogen giver flere direkte fordele til minedrift af køretøjsdæk. Det fører til langsommere tryktab og mindre korrosion af metalliske dækkomponenter forårsaget af vanddamp. Dette betyder forbedret sikkerhed for arbejdere og mineoperatører.

Derudover hjælper nitrogen med at forlænge dækkenes levetid ved at bremse tømningen. Mens både ilt og nitrogen kan trænge gennem dækvæggen, gør nitrogen det fire gange langsommere end ilt og over 100 gange langsommere end vanddamp. Dette kan resultere i en 10% forøgelse af dækkenes levetid.

Dækfejl kan føre til arbejdsstop og betydelig nedetid. Nitrogen hjælper med at holde dækkene optimalt oppustede, hvilket reducerer flex og friktion, hvilket reducerer risikoen for overophedning af dækkene og svigt. Det forbedrer også brændstofeffektiviteten, da nitrogentab er langsommere sammenlignet med oxygen.

Dæk til minedrift udgør en sikkerhedsrisiko på grund af deres størrelse, masse og tryk. At fylde disse dæk med ilt øger risikoen for dækbrande, især i underjordiske miner. Nitrogenfyldte dæk reducerer denne risiko markant.

Selvom der er udfordringer ved at implementere et nitrogeninflationssystem, såsom omkostninger og emissionstung transport af nitrogen til fjerntliggende minedriftssteder, er der potentielle løsninger. Nogle virksomheder undersøger generering af nitrogen på minedriftssteder, hvilket ville give omkostningsbesparelser og give mulighed for brug af nitrogen i andre minedriftsprocesser, såsom metanundertrykkelse i kulminedrift.

Mens brugen af ​​nitrogendæk i minedrift ikke er udbredt, vinder det popularitet, især i Sydafrika, hvor det er blevet industristandarden. Nitrogengeneratorer bliver leveret til minedrift i forskellige lande, og teknologien er brugervenlig og nem at installere.

Som konklusion giver brugen af ​​nitrogendæk i minedrift adskillige fordele, primært med hensyn til sikkerhed. Selvom der er udfordringer at overvinde, kan implementeringen af ​​nitrogengeneratorer i underjordiske miner give yderligere fordele i form af omkostningsbesparelser og forbedrede minedriftsprocesser.

