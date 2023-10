NASA udvikler letvægts additiv fremstillet raketdyse til dyb rumudforskning

NASA-ingeniører har opnået et betydeligt gennembrud inden for additiv fremstilling, også kendt som 3D-print. De har med succes udviklet en raketmotordyse lavet af aluminium, der både er lettere og mere effektiv end traditionelle dyser. Denne innovation har potentialet til at revolutionere dybt rumudforskning ved at øge nyttelastkapaciteten.

Aluminiumraketmotordysen blev skabt som en del af Reactive Additive Manufacturing til den fjerde industrielle revolution (RAMFIRE)-projektet. Projektet er finansieret af NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) og har til formål at fremme letvægts, additivt fremstillede aluminium raketdyser, der er i stand til at modstå høje temperaturer og tryk.

En af nøglefunktionerne ved RAMFIRE-dysen er dens små interne kanaler, som effektivt holder den kølig under raketmotordrift. Dette design forhindrer dysen i at smelte og sikrer dens holdbarhed selv under ekstreme forhold. Derudover, i modsætning til traditionelle dyser, der kræver, at adskillige dele skal sættes sammen, er RAMFIRE-dysen bygget som et enkelt stykke. Dette reducerer antallet af nødvendige bindinger og reducerer fremstillingstiden betydeligt.

Udviklingen af ​​additivfremstillede raketdyser er en game-changer for udforskning af det dybe rum. Ved at bruge 3D-printteknologi kan NASA nu producere lettere og mere effektive dyser, der kan modstå de barske forhold ved rumrejser. Dette gennembrud åbner op for nye muligheder for design af rumfartøjer og øger den potentielle nyttelastkapacitet til fremtidige missioner.

Med fortsatte fremskridt inden for additiv fremstilling baner NASA vejen for fremtidig rumudforskning. Ved at rykke grænserne for teknologi og innovation muliggør de muligheden for at sende større og mere robuste rumfartøjer for at udforske vores univers langt ude.

Definitioner:

1. Additiv fremstilling eller 3D-print: en proces med at skabe tredimensionelle objekter ved at deponere materialer lag for lag baseret på en digital model.

2. Raketmotordyse: en komponent i en raketmotor, der styrer strømmen af ​​udstødningsgasser og giver skub.

Kilder: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)