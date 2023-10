Universets sammensætning: Nye tal om stof og mørk energi

Forskere har for nylig givet nye skøn for mængden af ​​stof i universet. Ifølge deres forskning menes stof at udgøre 31% af den samlede sammensætning, mens de resterende 69% er optaget af mørk energi. Det er vigtigt at bemærke, at hverken mørkt stof eller mørk energi er blevet detekteret direkte indtil videre.

Spørgsmålet om, hvor meget stof der findes i universet, har længe fascineret fysikere. Selvom vi kan observere og opdage visse former for stof, er der stadig meget, der forbliver mystisk. I en nylig publikation i The Astrophysical Journal foreslog et hold videnskabsmænd, at stof kun udgør 31 % af det samlede univers. De resterende 69% tilskrives mørkt stof og mørk energi, som begge unddrager sig direkte observation.

Dr. Mohamed Abdullah, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen og en forsker ved National Research Institute of Astronomy and Geophysics i Egypten, forklarede, at kosmologer mener, at kun 20% af stoffet i universet kan klassificeres som "baryonisk" stof. Denne kategori omfatter alt synligt stof, såsom atomer, stjerner og galakser. De resterende 80% menes at være mørkt stof, en hypotetisk type stof, der består af endnu ukendte subatomære partikler.

Disse nye fund kaster lys over universets mystiske sammensætning og afslører, at en betydelig del af dets indhold består af stof, som vi ikke er i stand til direkte at opdage. Yderligere udforskning og forskning er nødvendig for at afdække den sande natur af mørkt stof og mørk energi og for bedre at forstå deres rolle i at forme vores univers.

