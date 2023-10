Den dynamiske verden af ​​jordens tektoniske plader

By

Jordens overflade, som engang var et hav af smeltet sten for milliarder af år siden, er nu blevet til en kontinuerlig stenet skal, efterhånden som magmaen afkøles. Denne stenede skal er opdelt i plader, der udgør Jordens overflade, og disse plader bevæger sig konstant på grund af forskellene i styrke og tæthed mellem skorpen og kappen under den. Bevægelsen af ​​disse plader giver anledning til forskellige geologiske træk, såsom bjerge, sprækker, vulkaner og jordskælv.

Der er en vis debat blandt geologer om det nøjagtige antal plader, der dækker Jordens overflade. De fleste er enige om eksistensen af ​​12 til 14 primære plader, herunder de nordamerikanske, afrikanske, eurasiske, indo-australske, sydamerikanske, antarktiske og stillehavsplader. Især Stillehavspladen er den største og dækker et område på 39.9 millioner kvadratkilometer. Derudover er der mindre plader som Det Filippinske Hav, Cocos, Nazca, Arabian og Juan de Fuca plader. Nogle geologer betragter den anatoliske plade og den østafrikanske plade som separate enheder på grund af deres forskellige bevægelseshastigheder.

Pladegrænser, hvor pladetektonikken får plader til at bryde i mindre fragmenter kaldet mikroplader, tilføjer kompleksitet til dette dynamiske puslespil. Der kan være omkring 57 mikroplader på Jorden, men de er normalt ikke inkluderet på verdenskort på grund af usikkerhed med hensyn til deres dannelse og definition. Disse mikroplader har et areal på mindre end 386,000 kvadratkilometer.

Bevægelsen af ​​Jordens plader skaber også fascinerende scenarier. Stillehavspladen er den hurtigste og bevæger sig mod nordvest med en hastighed på 2.8 til 3.9 tommer om året. Denne hurtige bevægelse skyldes tilstedeværelsen af ​​subduktionszoner, også kendt som Ildringen, hvor plader bliver trukket ned i Jorden. Den kontinuerlige bevægelse kan endda resultere i forbrug af kontinenter, hvor stykker falder af i kappen.

Da geologer stræber efter at forstå pladetektonikkens forviklinger, forbliver det fremtidige udseende af Jordens pladedækkede overflade et mysterium. Milliarder af år fra nu vil bevægelsen af ​​disse plader utvivlsomt forme planeten til nye og uigenkendelige former.

Kilde: Live Science