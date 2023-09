Der kunne være 100 sextillioner planeter i universet, siger astronomer

Astronomer har opdaget i alt 5,510 planeter i vores egen galakse, Mælkevejen, inklusive de otte planeter i vores solsystem. Dette tal er dog kun toppen af ​​isbjerget, da der sandsynligvis er mange flere planeter derude, der venter på at blive opdaget. Ifølge estimater er der nogenlunde én planet for hver stjerne i galaksen, og da vores galakse har omkring 100 milliarder stjerner, er det sikkert at antage, at der også er omkring så mange planeter.

At tælle planeter er en udfordrende opgave for astronomer, der kan sammenlignes med at prøve at bestemme befolkningen i en by uden at bruge internettet. Mens vi kender til omkring 5,000 planeter i øjeblikket, er der sandsynligvis utallige andre, der forbliver undvigende. Astronomer bruger forskellige teknikker til at søge efter exoplaneter, såsom transitmetoden og radialhastighedsmetoden. Disse metoder involverer at observere stjernen og lede efter subtile ændringer i dens adfærd, der indikerer tilstedeværelsen af ​​en planet.

Alle de planeter, der er opdaget indtil videre, er placeret i Mælkevejen, da de er nemmere at observere. At opdage planeter uden for vores galakse, kendt som ekstroplaneter, er meget mere udfordrende på grund af deres afstand fra os. Der er dog blevet opdaget et par potentielle ekstroplaneter ved hjælp af en teknik kaldet mikrolinsing.

Ser man ud over vores egen galakse, anslår astronomer, at der kan være så mange som 100 sextillioner planeter i universet. Det er et svimlende tal, med 23 nuller efter 1. Med så enormt mange planeter hævdes det ofte, at der skal være mindst én anden planet med liv et eller andet sted i universet. Men livets sjældenhed og betingelserne for at det kan opstå er stadig ukendte.

Forskere mener, at den næste generation af store exoplanet-fokuserede rumteleskoper, som Habitable Worlds Observatory, vil spille en afgørende rolle i søgen efter liv andre steder i galaksen. For nu kan vi kun undre os over universets vidstrakthed og de utallige planeter, der kan eksistere ud over vores egen.

