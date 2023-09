Den menneskelige krop indeholder billioner af celler, viser undersøgelser

En ny undersøgelse har anslået, at den menneskelige krop indeholder et svimlende antal celler. Forskere analyserede mere end 1,500 artikler for at fastslå, at den gennemsnitlige voksne mand har omkring 36 billioner celler, mens voksne kvinder har 28 billioner og 10-årige børn har omkring 17 billioner. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet PNAS, betragtede størrelsen og antallet af 400 typer celler på tværs af 60 væv i kroppen. Analysen afslørede et konsekvent omvendt forhold mellem cellestørrelse og antal. Med andre ord har større celler et lavere samlet antal i forhold til mindre celler. Dette mønster spænder over en bred vifte af cellestørrelser, fra små røde blodlegemer til store muskelceller.

Undersøgelsens forfattere erkendte, at der er begrænsninger for deres resultater. De angivne tal er baseret på "gennemsnitlige" voksne og børn og tager ikke højde for den betydelige variation i størrelse og vægt blandt individer. Forskerne bemærkede også, at der er usikkerhed i deres estimater på grund af afhængigheden af ​​indirekte målinger snarere end direkte målinger af cellemasse. Undersøgelsen har dog fremhævet uoverensstemmelser i tidligere estimater af celletal, hvilket kan have konsekvenser for vores forståelse af lymfocytrelateret sundhed og sygdomme som HIV og leukæmi. Undersøgelsen viste, at der er cirka 2 billioner lymfocytter i den menneskelige krop, fire gange højere end tidligere skøn.

Yderligere forskning er nødvendig for at opnå en mere omfattende forståelse af celletal i den menneskelige krop, især med hensyn til kvinder og børn. Denne undersøgelse giver dog værdifuld indsigt i det store antal celler, der udgør den menneskelige krop og forholdet mellem cellestørrelse og antal.

