Amatørradiooperatører bruger formørkelser til at studere ionosfærens virkninger på radiobølger

Amatørradiooperatører bruger radiobølger til at studere, hvordan formørkelser påvirker atmosfæren. Under landsdækkende QSO-fester arbejder amatør- eller "skinke"-radiooperatører sammen for at observere og forstå virkningen af ​​formørkelser på ionosfæren. Ionosfæren er et lag af fritsvævende ioner rundt om Jorden, og formørkelser har en kendt effekt på dette lag.

I løbet af dagen slår solens ultraviolette stråler og røntgenstråler elektroner af deres positive modstykker og skaber ladede partikler i atmosfæren. Om natten neutraliseres disse partikler og vender tilbage til deres oprindelige tilstand. Men under en formørkelse er mørket koncentreret i bestemte områder, hvilket midlertidigt neutraliserer en del af atmosfæren. Dette påvirker, hvordan radiosignaler bevæger sig, især dem ved lavere frekvenser, som bruges til langdistancekommunikation som flyvekontrol og militær kommunikation.

Dr. Nathaniel Frissell, en adjunkt ved University of Scranton, forklarer, at vi har en generel forståelse af, hvordan atmosfæren ser ud på forskellige tidspunkter af dagen eller året, men der er stadig mange ubekendte om den lille skala og den korte varighed. funktioner. Det er her skinkeradioer kommer ind i billedet.

Under QSO-fester kommunikerer hamradiooperatører med så mange stationer som muligt i en given tidsperiode for at etablere det højeste antal forbindelser. Denne høje lydstyrke og brugen af ​​forskellige frekvenser hjælper forskere med at identificere de steder, hvor en formørkelse påvirker radiokontakt. For eksempel viste radiodata under den totale formørkelse i 2017 et fald i forbindelser med en bestemt frekvens, da helhedens vej gik over deres midtpunkter.

At studere, hvordan ændringer i ionosfæren påvirker forskellige radiofrekvenser, kan forbedre kommunikationen for forskellige brugere som nødhjælpspersonale, skibe til søs og fly, der rejser over polarområder. Disse brugere er afhængige af lavere frekvenser til vigtig kommunikation.

Amatørradiooperatører kan tilslutte sig HamSCI-projektet for at bidrage med deres data og observationer. De kan oprette deres egen provisoriske radiostation og kommunikere med andre operatører under formørkelser for at indsamle værdifuld information om ionosfærens virkninger på radiobølger.

Samlet set hjælper disse bestræbelser med at forbedre vores forståelse af ionosfæren og dens indvirkning på radiokommunikation, hvilket muliggør mere effektiv og pålidelig langdistancekommunikation på forskellige områder.

kilder:

– NASA-finansierede QSO-festdata

– Dr. Nathaniel Frissell, University of Scranton.