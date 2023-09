Frugtfluer bruger minder til at navigere mod mad, undersøgelsesfund

Forskere har opdaget, hvordan frugtfluehjerner forvandler minder om tidligere belønninger til handlingsorienteret adfærd, så de kan finde mad. Specifikt behandler et nøgleområde i hjernen kaldet svampekroppen lugteinformation og tildeler værdier til forskellige lugte. Det var dog uklart, hvordan disse værdier påvirkede motoriske handlinger. Denne undersøgelse identificerede en klynge af neuroner kaldet UpWiNs, der spiller en afgørende rolle i at konvertere lugthukommelser til bevægelser mod vinden.

Frugtfluer vender ligesom andre insekter mod vinden for at spore lugte og lokalisere, hvor attraktive lugte kommer fra. Lugtesystemet i fluens hjerne registrerer og fornemmer disse lugte båret af vinden og leder fluen mod belønningen. Forskerne fandt ud af, at UpWiN'erne integrerer hæmmende og excitatoriske input fra forskellige rum i svampekroppen, hvilket får fluen til at dreje og bevæge sig mod vinden.

Svampekroppen i fluens hjerne bearbejder og integrerer lugtinformation og tildeler positive eller negative værdier til forskellige lugte. Forskerne opdagede, at minder dannet i forskellige rum i svampekroppen fremkalder forskellige adfærd, hvor kun nogle driver fluens bevægelse mod vinden. UpWiN'erne modtager hæmmende og excitatoriske signaler fra disse rum, hvilket tillader fluen effektivt at navigere mod kilden til attraktive lugte.

Denne forskning giver indsigt i, hvordan tillærte positive og negative værdier omsættes til konkrete hukommelsesdrevne handlinger. UpWiN'erne sender også excitatoriske signaler til dopaminerge neuroner til højere ordens læring. Forståelse af disse neurale kredsløbsmekanismer hjælper med at forklare, hvordan parallelle dopaminerge neuroner og hukommelsesundersystemer interagerer for at guide hukommelsesbaserede handlinger og læring på niveauet af individuelle neurale kredsløb.

Yderligere undersøgelser af frugtfluer kan kaste lys over mindernes rolle i adfærd og læring i både hvirveldyrs og hvirvelløse hjerner.

Kilde: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definitioner:

– Svampekrop: En region i hjernen, der findes hos nogle insekter, ansvarlig for at behandle lugteinformation og tildele værdier til forskellige lugte.

– UpWiNs: En klynge af neuroner, der integrerer hæmmende og excitatoriske signaler fra forskellige rum i svampekroppen, og guider frugtfluer til at bevæge sig mod vinden mod attraktive lugte.

kilder:

– HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

– Oprindelig forskning: "Neurale kredsløbsmekanismer til at transformere indlærte olfaktoriske valenser til vindorienteret bevægelse" af Yoshinori Aso et al. eLife