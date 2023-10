Satellitter, såsom Sentinel-6 Michael Freilich, observerer i øjeblikket et fænomen, der forekommer i Stillehavet. Vandene nær Sydamerikas vestlige kyst oplever en temperaturstigning, hvilket resulterer i udvidelsen af ​​havniveauet. Denne stigning i havoverfladetemperaturer har en betydelig indvirkning på vejrmønstret i Asien og Nordamerika, et fænomen kendt som El Niño.

For at få indsigt i dette års El Niño undersøger forskere tidligere hændelser. I erklæringen udgivet af NASA's Jet Propulsion Laboratory, hedder det, at Californien oplevede kraftig regn under El Niño 2015-2016, hvilket førte til høje brændinger, oversvømmelser og mudderskred.

Et nyt billede fra NASA sammenligner begyndelsen af ​​2023 El Niño med mønstrene observeret i oktober 1997 og oktober 2015, som blev betragtet som ekstreme begivenheder af rumfartsorganisationen. Disse tidligere begivenheder forårsagede ændringer i globale temperaturer, vindmønstre og havniveauer.

Når overfladevandstemperaturen stiger, svækkes øst-til-vest overfladevinden. Denne ændring fører til øget nedbør i det østlige og centrale Stillehav, mens Indonesien oplever et fald i nedbør. Derudover ændrer aktiviteten i Stillehavet jetstrømmen, hvilket resulterer i vådere og koldere forhold i det sydlige USA og tørrere og varmere forhold i nord.

På trods af at dette års El Niño ser ud til at være relativt mild sammenlignet med tidligere begivenheder, foreslår Josh Willis, projektforsker for Sentinel-6 Michael Freilich, at det stadig kan bringe en våd vinter til det sydvestlige USA, hvis forholdene stemmer overens.

Sentinel-6 Michael Freilich-satellitten er en del af Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-missionen, en fælles indsats, der involverer European Space Agency, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA og NOAA. Det er opkaldt efter Michael Freilich, tidligere direktør for NASA's Earth Science Division.

kilder:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, Californien

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)