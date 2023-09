Rollen af ​​ioniseret urinstof i livets oprindelse på jorden

Forskere har gjort betydelige fremskridt med at forstå oprindelsen af ​​liv på Jorden ved at bruge innovative røntgenspektroskopiteknikker. Ved at studere ureamolekylers ionisering og reaktion har forskere kastet lys over, hvordan livets byggesten kan være dannet i det præ-biotiske stadium.

I denne periode var Jordens atmosfære mindre tæt, hvilket tillod højenergi rumstråling at ionisere molekyler. Små vandpytter indeholdende urinstof, en essentiel organisk forbindelse til nukleobasedannelse, blev udsat for denne intense stråling. Som følge heraf undergik urinstof omdannelse til reaktionsprodukter, der kunne have fungeret som grundlaget for livet.

For yderligere at undersøge denne proces anvendte et internationalt forskerhold fra Tohoku University, University of Geneva, ETH Zürich og University of Hamburg en banebrydende røntgenspektroskopi-tilgang. Denne teknik brugte en lyskilde med høj harmonisk generering og en flydende fladstråle under mikron til at undersøge kemiske reaktioner i væsker med enestående tidsmæssig præcision.

Ved at studere ændringerne i urinstofmolekyler på femtosekundniveau (en kvadrilliontedel af et sekund) afslørede forskerne den dynamiske proces, der opstår efter ionisering. Ioniserende stråling beskadiger urea-biomolekylerne, men efterhånden som energien forsvinder, gennemgår urea-molekylerne en hurtig og indviklet reaktion.

Tidligere undersøgelser fokuserede på molekylære reaktioner i gasfasen, men holdet konstruerede en enhed til at generere en ultratynd væskestråle i et vakuum for at udvide deres undersøgelser af det vandige miljø, som er den naturlige ramme for biokemiske processer. Dette fremskridt gjorde det muligt for dem at studere, hvordan reaktioner udfolder sig i realtid.

Ikke alene giver denne forskning indsigt i livets oprindelse på Jorden, men den åbner også for nye muligheder inden for det nye felt af attokemi. Ved at observere molekylære reaktioner på et hidtil uset detaljeringsniveau kan videnskabsmænd opnå en dybere forståelse af kemiske processer og fremme vores viden om de grundlæggende mekanismer, der driver liv.

